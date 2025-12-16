На Запорожской АЭС при обстреле повредили линию электропередачи

Фото: znppofficial / Telegram

В результате обстрела на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была повреждена линия электропередачи «Ферросплавная-1», снабжение осуществляется через одну линию «Днепровская». Об этом сообщила пресс-служба АЭС.

«В результате огневого воздействия повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций», — говорится в сообщении.

Ситуация находится под полным контролем, радиационный фон также находится в норме.

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество. Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергали обвинения в ударах по станции.

В сентябре ЗАЭС в десятый раз после начала конфликта на Украине осталась без внешнего электропитания. Причиной сбоя, по заявлению пресс-службы станции, стала атака ВСУ.