 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

На Запорожской АЭС при обстреле повредили линию электропередачи

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: znppofficial / Telegram
Фото: znppofficial / Telegram

В результате обстрела на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была повреждена линия электропередачи «Ферросплавная-1», снабжение осуществляется через одну линию «Днепровская». Об этом сообщила пресс-служба АЭС.

«В результате огневого воздействия повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций», — говорится в сообщении.

Ситуация находится под полным контролем, радиационный фон также находится в норме.

На ЗАЭС назвали единственную угрозу для работы станции
Политика
Запорожская АЭС

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество.

Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергали обвинения в ударах по станции.

В сентябре ЗАЭС в десятый раз после начала конфликта на Украине осталась без внешнего электропитания. Причиной сбоя, по заявлению пресс-службы станции, стала атака ВСУ.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Запорожская АЭС обстрел электроснабжение атомная электростанция

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Гендиректор МАГАТЭ раскрыл причину молчания о виновных за атаки на ЗАЭС
Политика
На Запорожской АЭС восстановили внешнее питание по линии «Днепровская»
Политика
Запорожская АЭС ночью временно потеряла внешнее электроснабжение
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 20:17 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 20:17
Столица делового туризма: почему Москва лидирует в тренде bleisure Тренды, 20:37
Какие перспективы у российского фондового рынка Отрасли, 20:30
NASDAQ попросила у SEC разрешения запустить почти круглосуточные торги Инвестиции, 20:29
Трансформация закупок: новые приоритеты российского бизнеса Отрасли, 20:29
Патриарх Кирилл раскритиковал удаление религиозных символов с купюр Общество, 20:25
Что такое машинное обучение и как оно меняет букмекерский бизнес Спорт, 20:22
Песков оценил влияние ЕС на переговоры фразой «ничего хорошего» Политика, 20:20
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Как развивается российское двигателестроение Отрасли, 20:19
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
На месте нападения в школе в Одинцово нашли муляж взрывного устройства Общество, 20:13
Авербух заявил, что «унизительно радоваться» допуску юниоров на турниры Спорт, 20:11
Подросток дал признательные показания о нападении на школу в Одинцово Общество, 20:00
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Персональная мотивация: как работодатели борются за менеджеров Отрасли, 19:59