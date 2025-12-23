 Перейти к основному контенту
Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока №1

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Ростехнадзор выдал Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию энергоблока № 1, сообщили в Telegram ЗАЭС.

«Получение лицензии является ключевым этапом для обеспечения долгосрочной и безопасной работы энергоблоков станции в сверхпроектный срок. Это событие отражает планомерную работу на перспективу в рамках интеграции объекта в правовое поле Российской Федерации», — сказано в публикации.

Лицензия будет действовать десять лет.

На Запорожской АЭС при обстреле повредили линию электропередачи
Политика
Фото:znppofficial / Telegram

В октябре 2025 года Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию сухого хранилища отработавшего топлива сроком на 25 лет.

ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала боевых действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество.

Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергали обвинения в ударах по станции.

С начала конфликта на Украине Запорожская АЭС неоднократно оставалась без внешнего электроснабжения. Причинами этого называли атаки ВСУ.

