Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока №1
Ростехнадзор выдал Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию энергоблока № 1, сообщили в Telegram ЗАЭС.
«Получение лицензии является ключевым этапом для обеспечения долгосрочной и безопасной работы энергоблоков станции в сверхпроектный срок. Это событие отражает планомерную работу на перспективу в рамках интеграции объекта в правовое поле Российской Федерации», — сказано в публикации.
Лицензия будет действовать десять лет.
В октябре 2025 года Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию сухого хранилища отработавшего топлива сроком на 25 лет.
ЗАЭС расположена рядом с городом Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала боевых действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все реакторы ЗАЭС заглушены и не генерируют электричество.
Российская сторона регулярно сообщает об атаках украинской армии на Энергодар и территорию ЗАЭС. В Киеве отвергали обвинения в ударах по станции.
С начала конфликта на Украине Запорожская АЭС неоднократно оставалась без внешнего электроснабжения. Причинами этого называли атаки ВСУ.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО
Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США
Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву
США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа
NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов