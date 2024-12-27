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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Кандидат Трампа раскрыл, как Китай может «надрать задницы» из-за ситкомов

Рамасвами: Китай может «надрать задницы» из-за популярности ситкомов в США
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Больше уроков математики и фильмов по типу «Одержимости», меньше ночевок и сериалов вроде «Друзей», потребовал Вивек Рамасвами. По его мнению, увлечение молодежными ситкомами угрожает США технологическим отставанием
Вивек Рамасвами
Вивек Рамасвами (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Телевизионные ситкомы 1990-х стали причиной замедления развития США в области науки и технологий и привлечения большего числа квалифицированных специалистов из-за рубежа. Такое мнение выразил Вивек Рамасвами, назначенный вместе с Илоном Маском руководить Министерством эффективности государственного управления (DOGE) при президенте Дональде Трампе.

«Больше таких фильмов, как «Одержимость», меньше повторов «Друзей». Больше уроков математики, меньше ночевок. Больше научных соревнований по выходным, меньше утренних субботних мультфильмов. Больше книг, меньше телевизора. Больше творчества, меньше «отдыха». Больше внеклассных занятий, меньше «тусовок в торговом центре», — написал он в X.

Если расти, стремясь к нормальности, добавляет Рамасвами, то «нормальность — это то, чего вы достигнете». В условиях высокой конкуренции на глобальном рынке «нормальность» не подходит», и если отрицать этот факт, то «Китай надерет нам задницы», предупредил он.

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Рамасвами написал: «Это может стать «моментом спутника» для нас. Мы уже пробуждались ото сна раньше и можем сделать это снова».

Этой фразой назначенец Трампа сравнил нынешний вызов для США с периодом, когда СССР в 1957 году запустил первый искусственный спутник Земли. От этого события в западных странах отсчитывают начало космической гонки. Впоследствии фраза Sputnik Moment вошла в политический обиход и стала обозначать необходимость США догонять другие страны в технологическом развитии.

По версии Рамасвами, лучшие инженеры не выйдут из среды, в которой пользуются популярностью главные герои ситкомов 1990-х «Парень познает мир», «Спасенные звонком», «Дела семейные». С его слов, он знает множество родителей-иммигрантов, которые в 1990-е запрещали детям проводить много времени за просмотром этих шоу, поскольку те «пропагандировали посредственность», и их дети впоследствии стали «невероятно успешными выпускниками» технических специальностей.

«Причина, по которой ведущие технологические компании часто нанимают инженеров иностранного происхождения и в первом поколении, а не «коренных» американцев, заключается не во врожденном недостатке IQ у американцев (ленивое и неверное объяснение). В основном все сводится к ключевому слову: культура», — уверен Рамасвами.

Рамасвами — сын иммигрантов из Индии, родители — тамильские брахманы из индийского штата Керала. Его отец работал инженером в General Electric, мать — психиатром. Рамасвами родился в Огайо.

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Вивек Рамасвами США телевизионное шоу мигранты «Друзья» сериалы
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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