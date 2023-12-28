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Военная операция на Украине ,  
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Главком армии Нидерландов призвал готовиться к возможной войне с Россией

Командующий армией Нидерландов призвал готовиться к возможной войне с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
У Нидерландов должно быть «достаточно средств сдерживания» возможного противника, считает генерал-лейтенант Мартин Вейнен. Путин заявлял, что у России нет причин воевать с членами НАТО
Мартин Вейнен
Мартин Вейнен (Фото: Heiko Becker / dpa / Global Look Press)

Командующий армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен в интервью De Telegraaf заявил, что страна должна быть готова к возможному военному конфликту с Россией.

Вейнен считает, что Нидерландам нужно последовать примеру Финляндии и стран Балтии, для которых подготовка — нечто «само собой разумеющееся», поскольку они граничат с Россией. «Не надо думать, что нам гарантирована безопасность только потому, что мы находимся на расстоянии 1500 км», — сказал он.

По мнению генерал-лейтенанта, Россия понимает «только один язык — язык сильных вооруженных сил», и у Нидерландов должно быть «достаточно средств сдерживания» возможного противника.

19 декабря начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман заявил, что «Европе необходимо срочно подготовиться» к потенциальному конфликту с Россией. По словам Хофмана, прямой угрозы Брюсселю нет, но есть риск для стран Балтии и Молдавии.

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Президент Чехии Петр Павел также называл Россию «угрозой номер один» и заявлял, что европейские армии готовятся к возможному противостоянию с Москвой. «Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», — отмечал чешский лидер. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на слова Павела говорил, что не Россия угрожает Европе, а наоборот: ЕС, будучи «подконтрольным Соединенным Штатам Америки континентом», участвует в НАТО, «который двигается со всей своей военной мощью к нашим границам».

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Президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин после «взятия Украины» может атаковать страны НАТО. «Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <...> Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — полагает Байден. Путин в ответ сказал, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса.

Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в ноябре обозначил две главные задачи после начала военных действий на Украине: первая — поддержка Киева, а вторая — предотвращение перехода конфликта в полноценную войну между Россией и НАТО.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Елена Чернышова
Нидерланды Главком война Россия
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