Россия наращивает военное производство, а ее угрозы соседним странам не просто «бряцание оружием», заявил Борис Писториус. Кремль заявляет, что Россия не представляет угрозы для Европы

Борис Писториус (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Европа к концу 2020-х может столкнуться с военными угрозами, ей стоит нарастить производство вооружений, чтобы быть к ним готовой, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Welt.

«У нас сейчас есть от пяти до восьми лет, чтобы наверстать упущенное — и в вооруженных силах, и в промышленности, и в обществе. Путин в настоящее время значительно увеличивает производство вооружений в России. <...> В то же время к его угрозам в отношении стран Балтии, Грузии и Молдовы нужно относиться очень серьезно. Это не просто бряцание оружием», — заявил он.

Министр отметил, что «регулярно и тесно» общается с оружейными концернами для увеличения производства.

Он также возмутился тем, что в городе Тройдорфе местные власти, вместо того чтобы отдать территорию под расширение завода, производящего боеприпасы, отдали ее под жилищное строительство. «Иногда у меня создается впечатление, что еще не везде усвоено, что нам нужно делать больше для обеспечения нашей безопасности», — сказал он.

В Германии не раз предупреждали об угрозах Европе со стороны России. Канцлер Олаф Шольц заявил год назад, что в стране возродились «авторитаризм и империалистические амбиции», в этой связи и произошли конфликты в Грузии и на Украине. Начав там военную операцию, Путин «разрушил европейскую и международную архитектуру мира, на создание которой ушли десятилетия», отмечал Шольц. Канцлер настаивал, что роль Германии заключается в том, чтобы стать источником безопасности в Европе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова чешского лидера Петра Павела о том, что Москва остается главной угрозой для ЕС, указывал, что не Россия несет угрозу для Европы, а наоборот. «Россия не представляет угрозы для Европы, Европа представляет угрозу для России», — говорил он. По его словам, Евросоюз, будучи «подконтрольным Соединенным Штатам Америки континентом», участвует в НАТО, «который двигается со всей своей военной мощью к нашим границам».