Константинов: при передаче Крыма УССР в 1954 году был нарушен действующий закон

В крымском парламенте заявили о нарушении закона при передаче Крыма УССР

При передаче Крыма из состава РСФСР в УССР в 1954 году игнорировалось действующее законодательство, заявил «РИА Новости» спикер парламента региона Владимир Константинов.

«Передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», — сказал он.

При этом Константинов отметил, что «если бы принимались юридически выверенные решения», у крымского парламента не было бы оснований для подачи обращения в суд.

Решение передать Крым Украинской ССР принял первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Полуостров стал частью Украины 19 февраля 1954 года, до этого он входил в состав РСФСР. После распада СССР Крым остался в составе Украины. В 2014 году полуостров стал регионов России по итогам референдума.

Ранее рабочая группа при крымском парламенте завершила подготовку запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине. В парламенте заявили, что выявили грубейшие нарушения трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.

В июне 2023 года Константинов заявил, что рабочая группа пришла к выводу, что оснований для передачи Крыма из состава РСФСР в УССР в 1954 году не было. Депутат счел необходимым «констатировать ничтожность» документов о передаче полуострова.

В апреле года Константинов предложил отменить решение о передаче Крыма Украинской ССР. «В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время», — говорил он.