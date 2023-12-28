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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль отказался возвращать посла в Турцию до ухода Эрдогана

МИД Израиля: посол не вернется в Турцию, пока страну возглавляет Эрдоган
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Эрдоган накануне заявил, что между Нетаньяху и Гитлером «нет разницы» и сравнил обстрелы сектора Газа с действиями нацистов. Премьер Израиля в ответ обвинил турецкого президента в геноциде курдов и репрессиях против журналистов
Эли Коэн
Эли Коэн (Фото: Janine Schmitz / IMAGO / photothek.de / Global Look Press)

Посол Израиля не вернется в Турцию, пока президентом этой страны остается Реджеп Тайип Эрдоган, сказал глава израильского МИДа Эли Коэн, выступая на радио «Решет бет».

Коэн отреагировал на высказывание Эрдогана, который накануне раскритиковал власти Израиля за боевые действия в секторе Газа и сравнил их с преступлениями нацистов против евреев: «В чем разница между вами и Гитлером? Они еще заставят нас скучать по Гитлеру. Разве то, что делает [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху, хоть сколько-нибудь меньше, чем то, что делал Гитлер?»

Глава израильского МИДа после этих слов назвал правильным решение отозвать посла из Турции. «Эрдоган неблагодарен», — сказал Коэн (цитата по Detaly.co.il), напомнив, что Тель-Авив оказал Турции помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения в феврале. По словам Коэна, Эрдоган солидаризируется с ХАМАС, палестинской группировкой, которую Нетаньяху ранее назвал новыми нацистами.

Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником сектора Газа»
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Беньямин Нетаньяху

На высказывание Эрдогана отреагировал и израильский премьер, он обвинил турецкого президента в геноциде курдов и репрессиях против журналистов. По словам Нетаньяху, Эрдоган — «последний человек, который может читать нам нравоучения».

20 сентября на полях Генассаммблеии ООН прошла первая очная встреча Нетаньяху и Эрдогана, до этого они общались по телефону. Нетаньяху тогда сказал, что «наши связи становятся крепче», лидеры пригласили друг друга в свои страны, напоминает Haaretz. После нападения боевиков ХАМАС на Израиль Эрдоган заявил о своей готовности помочь в освобождении израильских заложников, разговаривал по телефону с президентом Ицхаком Герцогом и призывал к стабильности в регионе. Однако две недели спустя риторика Эрдогана изменилась, он назвал ХАМАС «освободительной группой, которая борется за свою землю». Эрдоган обвинил израильскую армию в военных преступлениях и потребовал прекратить обстрелы сектора Газа.

В конце октября Израиль отозвал своих дипломатов из Турции для «переоценки» отношений двух стран. Анкара, в свою очередь, отозвала посла в Тель-Авиве для консультаций.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль Турция Реджеп Тайип Эрдоган посол дипломатические отношения
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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