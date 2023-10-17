 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Нетаньяху назвал ХАМАС новыми нацистами

Премьер Израиля Нетаньяху назвал ХАМАС новыми нацистами
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Премьер Израиля призвал мир объединиться против ХАМАС так же, как мир объединился для победы над нацизмом
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября стало наихудшим преступлением против евреев со времен холокоста, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем, который прибыл с визитом в Израиль, его слова приводит The Times of Israel.

«ХАМАС — это новые нацисты, ХАМАС — это ИГИЛ («Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация. — РБК), в некоторых случаях хуже, чем ИГИЛ», — сказал он. Союзничество ХАМАС, «Хезболлы» и Ирана политик назвал «осью зла».

Нетаньяху утверждает, что боевики ХАМАС в ходе нападения обезглавливали людей, убивали детей, насиловали женщин, похищали людей, загоняли их в «ямы смерти», подобные тем, что были в Бабьем Яру — это урочище в Киеве, где в 1941 году происходили массовые расстрелы евреев.

Он призвал мир объединиться против ХАМАС так же, как мир объединился для победы над нацизмом.

«Очень важно сказать это сегодня здесь в эти трудные времена в Израиле: история Германии и ответственность, которую она несла за холокост, требуют от нас поддержания безопасности и существования Израиля», — сказал на встрече Шольц.

Премьер Израиля ранее заверил, что каждый боевик ХАМАС будет уничтожен. Страна не остановит боевые действия, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС, заявил Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Смести с лица земли группировку обещал и министр обороны Йоав Галлант.

Читайте на РБК Pro
Как наконец принять себя: 4 упражнения
Как владельцу бизнеса защитить свои интересы в деле о банкротстве
Суды начали наказывать за эмодзи. Как не попасть под штрафы
Активы «Полиметалла» могут упасть в цене из-за пошлин. Что ждать от акций

Глава Управления военной разведки израильской армии Аарон Халива признал провал в работе из-за нападения ХАМАС на страну. Глава агентства внутренней разведки «Шин Бет» Ронен Бар также взял на себя ответственность за это. Постпред страны при ООН Гилад Эрдан предложил боевикам ХАМАС сдаться, чтобы завершить войну «без единого выстрела».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Елена Чернышова
Биньямин Нетаньяху ХАМАС
Материалы по теме
Израиль обсудил со SpaceX возможность использования системы Starlink
Технологии и медиа
Число погибших в войне Израиля и ХАМАС палестинцев достигло 3 тыс.
Политика
Хаменеи предупредил Израиль о последствиях ударов по сектору Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 102,75 (+0,23) Инвестиции, 16:08 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,35 (+0,06) Инвестиции, 16:08
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 23:41
«Росатом» исключил причастность «Севморпути» к повреждению газопровода Политика, 23:30
Делегацию Шольца сняли с самолета из-за воздушной тревоги в Тель-Авиве Политика, 23:23
ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе Политика, 23:20
США призвали Израиль соблюдать «правила войны» после удара по больнице Политика, 23:01
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 22:51
ЦАХАЛ возложил ответственность за удар по больнице на «Исламский джихад» Политика, 22:50
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Последствия удара по госпиталю в Газе с 500 погибшими. Видео Политика, 22:37
Нетаньяху назвал ХАМАС новыми нацистами Политика, 22:32
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 22:03
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области Политика, 21:49
Реклама на федеральных каналах подорожает на 20–40% Технологии и медиа, 21:42
Газпромбанк предсказал ₽4,8 трлн дивидендов от российских компаний Инвестиции, 21:41
Орбан назвал не обнадеживающим ответ Путина о прекращении огня на Украине Политика, 21:35