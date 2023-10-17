Нетаньяху назвал ХАМАС новыми нацистами

Премьер Израиля призвал мир объединиться против ХАМАС так же, как мир объединился для победы над нацизмом

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Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября стало наихудшим преступлением против евреев со времен холокоста, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем, который прибыл с визитом в Израиль, его слова приводит The Times of Israel.

«ХАМАС — это новые нацисты, ХАМАС — это ИГИЛ («Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация. — РБК), в некоторых случаях хуже, чем ИГИЛ», — сказал он. Союзничество ХАМАС, «Хезболлы» и Ирана политик назвал «осью зла».

Нетаньяху утверждает, что боевики ХАМАС в ходе нападения обезглавливали людей, убивали детей, насиловали женщин, похищали людей, загоняли их в «ямы смерти», подобные тем, что были в Бабьем Яру — это урочище в Киеве, где в 1941 году происходили массовые расстрелы евреев.

Он призвал мир объединиться против ХАМАС так же, как мир объединился для победы над нацизмом.

«Очень важно сказать это сегодня здесь в эти трудные времена в Израиле: история Германии и ответственность, которую она несла за холокост, требуют от нас поддержания безопасности и существования Израиля», — сказал на встрече Шольц.

Премьер Израиля ранее заверил, что каждый боевик ХАМАС будет уничтожен. Страна не остановит боевые действия, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС, заявил Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Смести с лица земли группировку обещал и министр обороны Йоав Галлант.

Глава Управления военной разведки израильской армии Аарон Халива признал провал в работе из-за нападения ХАМАС на страну. Глава агентства внутренней разведки «Шин Бет» Ронен Бар также взял на себя ответственность за это. Постпред страны при ООН Гилад Эрдан предложил боевикам ХАМАС сдаться, чтобы завершить войну «без единого выстрела».