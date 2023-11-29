Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником сектора Газа»

Эрдоган: Нетаньяху вписал свое имя в историю как палач сектора Газа

Эрдоган заявил, что израильские власти «совершили геноцид» по отношению к 2,3 млн человек в секторе Газа. Он обвинил Нетаньяху в разжигании антисемитизма. В Израиле отвергают обвинения в нарушении правил войны

Беньямин Нетаньяху (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля «мясником» сектора Газа за действия израильской армии обороны (ЦАХАЛ) в регионе. Об этом он сказал на заседании в парламенте.

«Мои братья из Газы подверглись самым вероломным нападениям в истории человечества. Они (израильские военные. — РБК) совершили геноцид, сжигали и уничтожали людей на глазах всего человечества. Геноцид совершили против 2,3 млн человек. <...> Нетаньяху, совершивший одно из величайших злодеяний этого века в Газе, уже вписал свое имя в историю как мясник Газы», — заявил Эрдоган.

Он пообещал, что власти Израиля привлекут к ответственности перед законом. Эрдоган считает, что своими действиями в секторе Газа Нетаньяху разжигает антисемитизм в мире.

Турецкий лидер неоднократно высказывался против политики Нетаньяху. 15 ноября он обратился к израильскому премьер-министру со словами: «У тебя есть атомная бомба, ядерная бомба, и ты ею угрожаешь. Сколько бы их у тебя ни было, твой конец близок».

Главная прокуратура Стамбула 14 ноября рассмотрела ходатайство о возбуждении уголовного дела против израильского премьера в Международном уголовном суде и передала его в Минюст. Авторы ходатайства обвинили израильского премьера в геноциде и гибели мирных жителей.

Власти Израиля отвергают обвинения в нарушении правил ведения войны. Нетаньяху подчеркнул, что не поддастся на внешнее давление из-за «ложных обвинений».