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Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником сектора Газа»

Эрдоган: Нетаньяху вписал свое имя в историю как палач сектора Газа
Эрдоган заявил, что израильские власти «совершили геноцид» по отношению к 2,3 млн человек в секторе Газа. Он обвинил Нетаньяху в разжигании антисемитизма. В Израиле отвергают обвинения в нарушении правил войны
Беньямин Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля «мясником» сектора Газа за действия израильской армии обороны (ЦАХАЛ) в регионе. Об этом он сказал на заседании в парламенте.

«Мои братья из Газы подверглись самым вероломным нападениям в истории человечества. Они (израильские военные. — РБК) совершили геноцид, сжигали и уничтожали людей на глазах всего человечества. Геноцид совершили против 2,3 млн человек. <...> Нетаньяху, совершивший одно из величайших злодеяний этого века в Газе, уже вписал свое имя в историю как мясник Газы», — заявил Эрдоган.

Он пообещал, что власти Израиля привлекут к ответственности перед законом. Эрдоган считает, что своими действиями в секторе Газа Нетаньяху разжигает антисемитизм в мире.

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Турецкий лидер неоднократно высказывался против политики Нетаньяху. 15 ноября он обратился к израильскому премьер-министру со словами: «У тебя есть атомная бомба, ядерная бомба, и ты ею угрожаешь. Сколько бы их у тебя ни было, твой конец близок».

Главная прокуратура Стамбула 14 ноября рассмотрела ходатайство о возбуждении уголовного дела против израильского премьера в Международном уголовном суде и передала его в Минюст. Авторы ходатайства обвинили израильского премьера в геноциде и гибели мирных жителей.

Власти Израиля отвергают обвинения в нарушении правил ведения войны. Нетаньяху подчеркнул, что не поддастся на внешнее давление из-за «ложных обвинений».

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Биньямин Нетаньяху Реджеп Тайип Эрдоган Турция Израиль сектор Газа
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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