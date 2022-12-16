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МИД ответил Белому дому на слова о желании исключить Россию из СБ ООН

Захарова: США «немедленно» уничтожили бы Россию, если бы существовал способ это сделать

США начали бы уничтожать Россию немедленно, если бы существовал способ это сделать, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«Если бы существовал способ уничтожить Россию, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, все золото, все алмазы, всю питьевую воду и вообще все на свете, они бы к этому немедленно приступили. Если бы существовал способ завладеть Вселенной, они бы к этому тоже немедленно приступили», — написала она.

Однако такого способа нет, отметила дипломат.

Захарова отвечала на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в ходе брифинга 16 декабря сказала, что США хотели бы добиться исключения России из Совета Безопасности ООН, но не видят такой возможности. Жан-Пьер комментировала резолюцию, представленную 14 декабря двумя американскими конгрессменами — Стивом Коэном (демократ от штата Теннесси) и Джоном Уилсоном (республиканец от Южной Каролины).

В представленной резолюции парламентарии заявили, что российская спецоперация «нарушила цели и принципы ООН». Они подчеркнули, что добиваются от администрации США «шагов, нацеленных на ограничение привилегий России в ООН».

Согласно ст. 23 устава ООН, Совет Безопасности состоит из 15 членов, в том числе пяти постоянных, включая Россию. Страна вошла в Совет как правопреемница СССР. Лишить государство постоянного членства без внесения изменений в устав невозможно.

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Резолюции палаты представителей и сената принимаются отдельно в каждой палате конгресса США. Они не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.

Исключить Россию из состава Совета Безопасности ООН ранее призывал президент Украины Владимир Зеленский. Постпред России при организации Василий Небензя подчеркивал, что ее устав не предусматривает такой процедуры. Захарова предлагала вручить тому, кто «разработает» такой механизм, «Нобелевскую премию» и называла сценарий нереализуемым.

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