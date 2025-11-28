Кремль заявил о «шатающейся» системе на Украине из-за обысков у Ермака

Обыски у Ермака означают, что коррупционный скандал на Украине разрастается, считает Песков. Киев ждут негативные последствия, добавил он. Главе офиса Зеленского после обысков ничего не предъявили, он упоминается в деле Миндича

Андрей Ермак (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Обыски у главы офиса украинского президента Андрея Ермака означают, что коррупционный скандал на Украине разрастается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видео опубликовано в телеграм-канале последнего.

«[Этот коррупционный скандал] шатает во все стороны политическую систему этой страны. Какие будут последствия? Очевидно, что крайне негативные, но какие именно, я думаю, никто сейчас не сможет спрогнозировать. Но ситуация для Украины очень тяжелая», — сказал Песков.

В ночь на 28 ноября к Ермаку пришли с обысками около десяти сотрудников НАБУ и САП. По данным Financial Times, мероприятия связаны с делом бизнесмена Тимура Миндича.

Сам Ермак заявил, что оказывает «полное содействие» антикоррупционным органам. Как уточняет «РБК-Украина», после обысков Ермаку не было предъявлено никаких подозрений или обвинений.

О том, что Ермак мог быть причастен к «делу Миндича», писал депутат Рады от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк. По его словам, на «пленках Миндича», которые записали НАБУ и САП, глава президентского офиса упоминается под прозвищем Али-Баба.

Дело о коррупции в сфере энергетики против соратника Владимира Зеленского Миндича и других фигурантов расследует САП и НАБУ. По версии обвинения, коррупционная схема была выстроена вокруг госконцерна «Энергоатом» (оператор украинских АЭС) — Миндич и его сообщники требовали у контрагентов «откаты» за контракты.