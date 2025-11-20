Путин назвал власти Украины преступной группировкой на «золотых горшках»
Президент Владимир Путин назвал власти Украины «преступной группировкой», которая удерживает власть «с целью личного обогащения». По его словам, это показали итоги недавнего антикоррупционного расследования.
«Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины», — сказал глава государства.
Путин при этом отметил, что у России свои цели – «безусловное достижение целей специальной военной операции».
Материал дополняется
