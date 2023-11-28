Во Франции производители свеклы увидели риски в сахаре с Украины

Из-за резкого роста импорта украинского сахара в ЕС (в два раза по сравнению с прошлым годом) французские производители свеклы предупредили о грозящих индустрии потерях и попросили ЕК реэкспортировать продукт за пределы Европы

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Всеобщая конфедерация производителей сахарной свеклы во Франции (CGB) выразила беспокойство из-за резкого роста импорта украинского сахара в ЕС и настаивает на его реэкспорте, передает Bloomberg.

По данным CGB, в сезоне 2023/24 импорт с Украины может достичь 700–800 тыс. т. Это в два раза больше, чем было в прошлом сезоне, и в десятки раз больше среднего показателя 21,5 тыс. т за пять лет до этого, следует из данных Еврокомиссии, которые приводит агентство.

«Нам нужен четкий ответ Европейской комиссии о будущем управлении этим притоком сахара», — заявили в CGB. Там потребовали, чтобы продукт реэкспортировали за пределы Европы — это позволит избежать ущерба для местных производителей.

Агентство отмечает, что в ЕС фиксируются высокие цены на сахар, даже несмотря на увеличение объема импорта с Украины. Цена на него превышает €800 за тонну — это самый высокий уровень за последние десять лет, пишет Bloomberg.

CGB — независимый французский профсоюз производителей свеклы. Он был основан в 1921 году и в настоящее время объединяет 11 представительств департаментов, производящих свеклу.

Помимо производителей свеклы против поставок украинской агропродукции уже полгода выступают фермеры пяти граничащих с Украиной стран — Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии. Еще весной эти страны решили не следовать рекомендациям Еврокомиссии (ЕК) и временно ограничили импорт украинского зерна через свою территорию. В итоге ЕК до середины сентября запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в эти пять стран. После отмены моратория Польша, Словакия и Венгрия ввели собственный запрет на ввоз зерна с Украины.

Также на польской границе с начала ноября заблокировано движение для украинских грузовиков: местные дальнобойщики перегородили проезд и требуют пересмотреть соглашение, разрешающее украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа.

Протестующие пропускают только несколько грузовиков в час, за исключением транспорта, который перевозит гуманитарную и военную помощь, животных и скоропортящиеся продукты. Правительства Польши и Украины, а также ЕК призывали дальнобойщиков разблокировать движение, однако те ответили отказом.