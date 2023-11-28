 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В конгрессе США пообещали одобрить помощь Украине до Рождества

Спикер Джонсон: помощь Украине будет одобрена конгрессом США до Рождества
Конгресс США одобрит новый пакет помощи Украине до конца года, считает лидер республиканского большинства в палате представителей. Он призывает сперва помочь Израилю, демократы против. Москва требует от США не помогать ВСУ
Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters

Помощь Украине находится в числе приоритетных для США, конгресс может одобрить ее до Рождества, празднующегося в западном мире 25 декабря. О своей «уверенности и оптимистичности» по этому вопросу заявил конгрессмен-республиканец, спикер палаты представителей США Майк Джонсон, пишет Axios.

«Израиль является главным приоритетом для Соединенных Штатов, и поддержка нашего союзника там имеет решающее значение», — сказал Джонсон, подчеркнув, что помощь Киеву — «другой приоритет», а необходимость оказания ему помощи понятна.

Пентагон назвал условие дальнейшей поддержки Украины
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Спикер нижней палаты конгресса выступает за раздельное предоставление помощи Израилю и Украине и предлагает сенату согласиться с этим. Палата представителей СШВ контролируется республиканцами, сенат — демократами. Накануне лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер пообещал представить единый пакет чрезвычайной помощи для Украины, Израиля и Тайваня и финансирования погранслужбы США на следующей неделе.

«Одна из наиболее важных задач, которые мы должны выполнить, — это разработать и принять законопроект о финансировании, чтобы гарантировать нам, а также нашим друзьям и партнерам на Украине, в Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе необходимый военный потенциал для противостояния и сдерживания наших противников и конкурентов», — заявлял Шумер.

Пентагон подчеркивал необходимость согласования конгрессменами нового пакета помощи Украине. «Я могу гарантировать, что без нашей поддержки [президент России Владимир] Путин добьется успеха», — признавал американский министр обороны Ллойд Остин.

Комиссия конгресса США не увидела отказа Китая от поддержки России
Политика
Си Цзиньпин

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность

Российская сторона требует прекратить поставлять Украине военную помощь. Кремль выражал уверенность в том, что американские власти продолжат передавать Киеву снаряжение, несмотря на нынешние трудности. «Очевидно, это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт, фактически прямую вовлеченность», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.

«Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада <...> Без поддержки мы будем отступать», — признал украинский президент Владимир Зеленский.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Рождество Украина США палата представителей США Конгресс США
Материалы по теме
В сенате США назвали дату голосования по помощи Израилю и Украине
Политика
У Лесбоса затонуло «подозрительное судно», шедшее на Украину
Общество
В НАТО назвали две главные задачи в связи с конфликтом на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 97,16 (+0,24) Инвестиции, 27 ноя, 16:55 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 88,7 (-0,11) Инвестиции, 27 ноя, 16:55
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Словарь Merriam-Webster назвал «аутентичный» словом года Общество, 03:12
Израиль освободил еще одну группу палестинских заключенных Политика, 02:49
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
В конгрессе США пообещали одобрить помощь Украине до Рождества Политика, 02:28
На каких условиях Израиль и ХАМАС решили продлить перемирие Политика, 02:01
Ученые оценили опасность космического луча из-за пределов Галактики Технологии и медиа, 02:00
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
У Лесбоса затонуло «подозрительное судно», шедшее на Украину Общество, 01:59
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Путин одобрил передачу активов Caterpillar бывшим менеджерам Сбербанка Бизнес, 01:31
Экс-премьер Британии призвала США вернуть себе мировое лидерство Политика, 01:01
Путин подписал закон о борьбе с фальсификацией меда Общество, 00:58
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Боррель не увидел смысла в помощи Газе, если Израиль не прекратит войну Политика, 00:23