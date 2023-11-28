В конгрессе США пообещали одобрить помощь Украине до Рождества

Конгресс США одобрит новый пакет помощи Украине до конца года, считает лидер республиканского большинства в палате представителей. Он призывает сперва помочь Израилю, демократы против. Москва требует от США не помогать ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Помощь Украине находится в числе приоритетных для США, конгресс может одобрить ее до Рождества, празднующегося в западном мире 25 декабря. О своей «уверенности и оптимистичности» по этому вопросу заявил конгрессмен-республиканец, спикер палаты представителей США Майк Джонсон, пишет Axios.

«Израиль является главным приоритетом для Соединенных Штатов, и поддержка нашего союзника там имеет решающее значение», — сказал Джонсон, подчеркнув, что помощь Киеву — «другой приоритет», а необходимость оказания ему помощи понятна.

Спикер нижней палаты конгресса выступает за раздельное предоставление помощи Израилю и Украине и предлагает сенату согласиться с этим. Палата представителей СШВ контролируется республиканцами, сенат — демократами. Накануне лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер пообещал представить единый пакет чрезвычайной помощи для Украины, Израиля и Тайваня и финансирования погранслужбы США на следующей неделе.

«Одна из наиболее важных задач, которые мы должны выполнить, — это разработать и принять законопроект о финансировании, чтобы гарантировать нам, а также нашим друзьям и партнерам на Украине, в Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе необходимый военный потенциал для противостояния и сдерживания наших противников и конкурентов», — заявлял Шумер.

Пентагон подчеркивал необходимость согласования конгрессменами нового пакета помощи Украине. «Я могу гарантировать, что без нашей поддержки [президент России Владимир] Путин добьется успеха», — признавал американский министр обороны Ллойд Остин.

Российская сторона требует прекратить поставлять Украине военную помощь. Кремль выражал уверенность в том, что американские власти продолжат передавать Киеву снаряжение, несмотря на нынешние трудности. «Очевидно, это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт, фактически прямую вовлеченность», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.

«Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада <...> Без поддержки мы будем отступать», — признал украинский президент Владимир Зеленский.