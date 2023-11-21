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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон назвал условие дальнейшей поддержки Украины

Пентагон: США продолжат помогать Украине, если конгресс согласует средства
Сюжет
Военная операция на Украине
Конгресс должен согласовать закон о бюджете, чтобы Украина, Израиль и другие партнеры США получили помощь, подчеркнули в Пентагоне. Зеленский связывал сокращение поддержки с проблемами. Москва критикует поставки Киеву оружия

США смогут продолжить оказывать Украине поддержку, если конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительного финансирования на эти цели, сообщила зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. Трансялция шла на C-Span.

«США продолжат работать с коалицией союзников и партнеров, чтобы предоставить Украине возможности, необходимые для самообороны, вот почему
также крайне важно, чтобы конгресс принял меры для поддержки Украины, приняв запрос о дополнительном финансировании», — сказала она.

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Борис Писториус и Рустем Умеров (слева направо)

Сингх отметила, что США смогли обеспечить потребности Украины при контрнаступлении и продолжат снабжать страну необходимым на фоне приближающейся зимы.

«Нам нужна помощь конгресса. Мы не можем сделать это без принятия Конгрессом дополнительного законопроекта, который мы представили несколько месяцев назад, и который, как вы знаете, требует срочной чрезвычайной помощи. И это касается не только Украины. Это касается также Израиля и Индо-Тихоокеанского региона», — добавила представитель Пентагона.

Почему США и ЕС стали испытывать проблемы с помощью Украине
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Фото:Hannah Beier / Getty Images

США лидируют по объемам помощи, предоставляемой Украине. По подсчетам Кильского института мировой экономики (Германия), с 24 января 2022 года по 7 сентября 2023-го Вашингтон выделил Киеву около $75,4 млрд, из которых $45,7 млрд — это военная поддержка, $25,8 млрд — финансовая, $3,8 млрд — гуманитарная. Всего с 24 февраля 2022 года конгресс одобрил четыре связанных с военными действиями на Украине пакета помощи на общую сумму $113 млрд.

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Конгресс США около двух месяцев не может принять бюджетный законопроект. В середине ноября во второй раз подряд был одобрен временный закон, который предусматривает только необходимые траты — без помощи партнерам страны, таким как Израиль и Украина.

По сведениям NBC, до конца 2023 года конгрессмены могут принять компромиссный план, который включит в себя помощь этим двум странам.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал, что без западной помощи ВСУ могут начать отступать. По его словам, из-за «смещения фокуса» на Ближний Восток поставки оружия сократились, однако ВСУ готовы продолжать вести бои этой зимой.

Российская сторона критикует западную помощь в адрес Украины, настаивая, что такими методами лишь продлевается период вооруженного конфликта, но цели Москвы все равно будут достигнуты.




 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина США Конгресс США Пентагон
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