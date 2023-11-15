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Комиссия конгресса США не увидела отказа Китая от поддержки России

Комиссия конгресса США не увидела отказа Китая от поддержки России
Эффективность дипломатии Китая снизилась из-за его сотрудничества с Россией, но Пекин был готов к этому и пытается обаять европейские страны; Москва стала для него самым важным военным партнером, считают в конгрессе США
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Поддержка России со стороны Китая привела к «дипломатическим издержкам», прежде всего в Европе, но Пекин учел это и решил все равно помогать Москве. Такой вывод содержится в заключении (.pdf) американо-китайской комиссии по экономике и безопасности, направленном в конгресс США в преддверии визита председателя Китая Си Цзиньпина.

«Критика Китая приписываемых Западу двойных стандартов и лицемерия в его подходе к украинскому кризису была более благосклонно воспринята в некоторых частях так называемого Глобального Юга», — указали авторы доклада. Они отметили, что Китай в этой части мира пытается расширить свое влияние, в том числе с помощью БРИКС и «Инициативы глобальной безопасности».

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Фото:Zhao Zishuo / XinHua / Global Look Press

Экономическая ситуация в Китае ухудшилась, но пока власти приложили мало усилий, чтобы переубедить Запад в мирности своих намерений, сказано в документе. Пекин пытается очаровать Европу, но поддержка действий Москвы усилила подозрения и снизила эффективность китайской дипломатии.

Аналитики подчеркнули, что Россия — самый важный военный партнер Китая, их отношения служат таким интересам Пекина, как демонстрация стратегического единства против США, отработка военных навыков и получение передовых технологий. Прежде всего Пекин заинтересован в технологиях, относящихся к подводным лодкам, он пытается догнать Вашингтон в этой сфере, сказано в докладе.

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Фото:Edgar Su / Reuters

В сентябре в своем докладе (.pdf) Исследовательская служба конгресса (CRC) подчеркнула, что Китай проявляет гибкость в отношениях с Россией, призывая «формировать партнерства, а не альянсы». «Такой подход позволил ей дистанцироваться от некоторых аспектов действий России на международной арене», — указали авторы исследования.

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Аналогичное мнение высказал весной президент США Джо Байден. Он призвал не относиться легкомысленно к контактам двух стран, но указал, что суждение об их близости выглядит «сильно преувеличенным». Президент напомнил о публикациях СМИ и данных разведки, утверждающих, что Пекин «собирается предоставить России значительное количество оружия». Он подчеркнул, что до сих пор Китай так и не сделал этого, а если бы Пекин и Москва сблизились, то «Запад объединился бы значительно сильнее».

«Да, у нас есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем. Все прозрачно, там нет ничего секретного. У нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим. <...> Мы все продолжаем, это все прозрачно, но это не военный союз», — говорил президент Владимир Путин.

Минобороны Китая называло отношения с Россией «превосходящими модель» военного альянса. Армии обеих государств будут совместно проводить регулярные патрулирования в воздухе и море, организовывать военные учения, добавили в ведомстве.

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Цзиньпин Си

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
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