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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Пентагон назвал обнадеживающим использование каналов связи с Россией

США и Россия сохранили каналы связи, их используют для предотвращения «просчетов, военных инцидентов и эскалации», сообщили в американском ведомстве
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Вашингтон сохраняет несколько каналов связи с Москвой для возможности обсудить важнейшие вопросы безопасности при непредвиденных обстоятельствах или чрезвычайных ситуаций, сообщили «РИА Новости» в Пентагоне. 

«Нас обнадеживают недавние звонки высокопоставленных представителей Пентагона российским коллегам, и мы считаем, что продолжение диалога имеет решающее значение», — подчеркнули в ведомстве.

В Пентагоне указали, что каналы связи между обеими странами используются для предотвращения «просчетов, военных инцидентов и эскалации».

О сохранении каналов связи между Москвой и Вашингтоном говорили и в российском МИДе. Замминистра Сергей Рябков отметил при этом, что нынешняя ситуация не отличается от прежних контактов с США: «Телефонные контакты, обмены нотами, личные письма, контакты через посольства — все это сохраняется, и это будет продолжаться».

В частности, американский министр обороны Ллойд Остин созвонился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в конце октября, инициатором выступили США. Вашингтон намеревался получить дополнительную информацию о перемещениях войск России. «Немного больше ясности относительно того, что именно происходит», — описал стремления Пентагона представитель ведомства Джон Кирби. Он указал, что данные о перемещениях российских военных США передала украинская сторона.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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