На Украине допустили гуманитарный кризис из-за отключений электричества

В Еврокомиссии заявили, что есть все необходимые предпосылки для поставок Украине электричества из ЕС

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Длительное отсутствие электроснабжения, в том числе необходимого для отопительных систем, приведет к гуманитарному кризису на Украине, заявил газете The Guardian глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Если потребители будут проводить слишком много времени без электроэнергии, а системы отопления не будут подключены к электричеству, это создаст большие социально-гуманитарные проблемы», — сказал он.

Комиссар Европейского союза по энергетике Кадри Симсон в интервью УНИАН заявила, что есть все необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию на Украину. «Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались», — указала она.

По словам Симсон, наиболее очевидными кандидатами на поставки электроэнергии являются ее ближайшие соседи из ЕС. Объемы электричества, которые они смогут предоставить, ограничены в рамках ENTSO-E (европейская сеть операторов — распределителей электроэнергии), однако Еврокомиссия тесно сотрудничает с ней, чтобы увеличить допустимые лимиты.

Минобороны России с 10 октября несколько раз сообщало об ударах по системам военного управления и энергетики Украины. Последний раз министерство объявляло об этом 31 октября.

В тот же день в Киеве, Харькове и подконтрольном украинской стороне городе Запорожье произошли взрывы, над всей территорией Украины объявлялась воздушная тревога.

Часть ударов пришлась на объекты критической инфраструктуры, в нескольких районах украинской столицы пропало водоснабжение и свет, в Харькове остановили работу метро.

Из-за ударов по критической инфраструктуре украинские власти объявили об экстренных отключениях электроэнергии на всей территории страны. До этого Украина приостановила экспорт электричества, а жителей страны призвали отказаться от использования электроприборов.