Минюст Грузии проверит действительность отравления Саакашвили

Минюст Грузии попросит национальный центр судебно-медицинской экспертизы «Самхараули» проверить возможное отравление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в СИЗО. Об этом заявил глава Минюста страны Рати Брегадзе, передает телеканал 1tv.

«Завтра утром мы свяжемся с Национальным центром Самхараули для токсикологической экспертизы и для того, чтобы общественность получила полную и исчерпывающую информацию о состоянии здоровья Михаила Саакашвили», — заявил Брегадзе.

В середине ноября адвокаты Саакашвили сообщили, что состояние политика стало ухудшаться. Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что у политика атрофирована правая рука. До этого Хачапуридзе говорил, что врачи подозревают у Саакашвили более 35 заболеваний, в том числе у него обнаружены симптомы деменции, а также туберкулеза. Он проходил обследование в клинике «Вивамед», куда приезжали иностранные врачи.

Накануне мать политика Гиули Аласания со ссылкой на результаты медицинского заключения сообщила, что в организме Саакашвили нашли следы тяжелых металлов, в том числе ртути, бария и таллия. Адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани, ссылаясь на медицинское заключение, подготовленное иностранными специалистами, сообщил, что экс-президента отравили.

Тем временем в Тбилиси у здания правительства прошли акции протеста. Сторонники бывшего президента требуют отправить Саакашвили на лечение заграницу, сообщает телеканал 1tv.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2015–2016 годах, получив украинское гражданство, он возглавлял администрацию Одесской области. В Грузии против него возбуждены дела, в том числе о растрате бюджетных средств, злоупотреблении полномочиями и избиении парламентария; его лишили гражданства.

Саакашвили вернулся в Грузию в 2021 году перед муниципальными выборами и призвал граждан выходить на протесты. Политика задержали, отправили в СИЗО, а также предъявили еще одно обвинение — в незаконном пересечении границы.