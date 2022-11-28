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«Коммерсантъ» узнал о планах по консервации оборудования для Nord Stream

«Коммерсантъ»: «Газпром» собирается законсервировать оборудование для «Северных потоков»
После консервации все оборудование оставят на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», которые подавали газ в трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», в случае необходимости его смогут запустить в короткие срок
«Газпром» GAZP ₽169,03 +0,04% Купить

«Газпром» собирается законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», которые подавали газ в трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По словам одного из собеседников издания, после консервации все оборудование оставят на станциях. В случае необходимости его смогут запустить в короткие сроки.

В «Газпроме» отказались от комментариев изданию.

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» произошли взрывы. Повреждения получили обе нитки «Северного потока-1» и одна нитка «Северного потока-2».

Москва сочла произошедшее «беспрецедентной диверсией», президент Владимир Путин обвинил в случившемся «англосаксов», которым, по его мнению, это было «выгодно». Белый дом причастность стран НАТО к аварии исключил. В Кремле также заявляли, что расследование «априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию», назвав это «абсурдным».

Еще до взрывов поставки по «Северному потоку» были остановлены из-за проблем с обслуживанием турбин из-за санкций. «Северный поток-2» так и не был запущен.

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На компрессорной станции «Портовая» используются девять газоперекачивающих агрегатов, состоящих из турбины и компрессора. Из них шесть — газовые турбины Siemens SGT-A65, а остальные — менее мощные SGT-A35. На станции «Славянская» установлены 11 ГПА-32 «Ладога». В «Газпроме» поясняли, что не могут вернуть турбину для «Портовой» из-за санкций Канады, Британии и ЕС — турбину чинили в Канаде, после ремонта должны были доставить «Газпрому», но из-за санкций отправили в Германию. В российской компании заявляли, что это не соответствует контракту и может привести к невозможности ремонта в Канаде других двигателей «Северного потока».

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Елена Чернышова
Северный поток взрывы Газпром
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