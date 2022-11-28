CNN и Reuters сообщили об аресте племянницы верховного лидера Ирана

Племянница аятоллы Али Хаменеи призвала демократические страны отозвать своих представителей из Ирана и выслать иранских представителей из собственных стран на фоне протестов

Фото: Zuma / TASS

Племянницу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фариде Морадхани арестовали после ее призыва к мировому сообществу разорвать все связи с правительством страны. Об этом сообщают CNN и Reuters.

Ее брат Махмуд Морадхани сообщил в Twitter, что Фариде была арестована в среду, 23 ноября, когда она обратилась в прокуратуру согласно постановлению суда.

Фариде Морадхани в своем видеообращении, которое опубликовал ее брат, призвала мировое сообщество разорвать связи с иранским режимом на фоне протестов, охвативших страну, и «прекратить любые сделки с Тегераном».

По ее словам, иранцы находятся в состоянии войны с теми, кто поддерживает иранские власти, и призвала демократические страны отозвать своих представителей из Ирана и выслать иранских представителей из собственных стран.

Фариде и Махмуд Морадхани - дети Али Техрани, священнослужителя и оппозиционера, который был женат на сестре верховного лидера Бадри Хоссейни Хаменеи. Техрани умер в октябре.

Протесты в Иране начались в середине сентября после смерти Махсы Амини. В полицейском участке, куда ее увели из-за неправильно надетого хиджаба, у девушки, по версии властей, произошел инсульт. К моменту, когда ее привезли в больницу, она впала в кому, а позже умерла.

Семья погибшей заявила, что у девушки не было проблем со здоровьем, и потребовала расследования обстоятельств гибели.

Власти Ирана считают протесты попыткой «ослабить исламский режим». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил в организации демонстраций США и Израиль. Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами заявил о причастности к протестам и Саудовской Аравии. В начале ноября Тегеран заявил о перехвате следовавшего оттуда груза с деньгами и разведывательными средствами для протестующих.