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CNN и Reuters сообщили об аресте племянницы верховного лидера Ирана

Племянницу верховного лидера Ирана арестовали после призыва разорвать отношения со страной
Племянница аятоллы Али Хаменеи призвала демократические страны отозвать своих представителей из Ирана и выслать иранских представителей из собственных стран на фоне протестов
Фото: Zuma / TASS
Фото: Zuma / TASS

Племянницу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фариде Морадхани арестовали после ее призыва к мировому сообществу разорвать все связи с правительством страны. Об этом сообщают CNN и Reuters.

Ее брат Махмуд Морадхани сообщил в Twitter, что Фариде была арестована в среду, 23 ноября, когда она обратилась в прокуратуру согласно постановлению суда.

Фариде Морадхани в своем видеообращении, которое опубликовал ее брат, призвала мировое сообщество разорвать связи с иранским режимом на фоне протестов, охвативших страну, и «прекратить любые сделки с Тегераном».

По ее словам, иранцы находятся в состоянии войны с теми, кто поддерживает иранские власти, и призвала демократические страны отозвать своих представителей из Ирана и выслать иранских представителей из собственных стран.

Фариде и Махмуд Морадхани - дети Али Техрани, священнослужителя и оппозиционера, который был женат на сестре верховного лидера Бадри Хоссейни Хаменеи. Техрани умер в октябре.

Протесты в Иране начались в середине сентября после смерти Махсы Амини. В полицейском участке, куда ее увели из-за неправильно надетого хиджаба, у девушки, по версии властей, произошел инсульт. К моменту, когда ее привезли в больницу, она впала в кому, а позже умерла.

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Семья погибшей заявила, что у девушки не было проблем со здоровьем, и потребовала расследования обстоятельств гибели.

Власти Ирана считают протесты попыткой «ослабить исламский режим». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил в организации демонстраций США и Израиль. Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами заявил о причастности к протестам и Саудовской Аравии. В начале ноября Тегеран заявил о перехвате следовавшего оттуда груза с деньгами и разведывательными средствами для протестующих.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Иран Али Хаменеи племянница
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