На Украине оценили ущерб возвращенным Москвой кораблям в $2,3 млн

Представитель Киева при международных организациях заявил, что использовать корабли по назначению уже нельзя

Передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей (Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС)

Согласно предварительным оценкам, сумма убытка на кораблях, возвращенных Киеву Москвой, составляет по меньшей мере 55,5 млн грн (около $2,3 млн). Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает «Укринформ».

По словам дипломата, принимая во внимание техническое состояния вооружения и кораблей в целом, их невозможно использовать по назначению. Лоссовский заявил, что сейчас продолжается работа комплексной комиссии ВМС из-за имеющихся «больших убытков».

Заместитель постпреда Украины также сообщил, что возможность установить точную сумму причиненного ущерба появится лишь по завершении комплексного расследования с участием представителей отрасли, в том числе после того, как корабли осмотрят на заводе.

Россия вернула Украине катера «Бердянск», «Никополь», а также буксир «Яны Капу» спустя год после инцидента в районе Керченского пролива. Тогда ФСБ задержала три украинских корабля и экипажи за незаконное пересечение российской государственной границы в районе Керченского пролива. После возвращения кораблей сообщалось, что на них не оказалось части оборудования: оружия, боеприпасов, компьютеров, а также накопителей и радионавигационного оборудования. Адвокат украинских моряков Николай Полозов объяснял это тем, что все эти предметы являются вещественными доказательствами в уголовном деле.