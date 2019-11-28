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На Украине оценили ущерб возвращенным Москвой кораблям в $2,3 млн
Представитель Киева при международных организациях заявил, что использовать корабли по назначению уже нельзя
Передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей (Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС)

Согласно предварительным оценкам, сумма убытка на кораблях, возвращенных Киеву Москвой, составляет по меньшей мере 55,5 млн грн (около $2,3 млн). Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает «Укринформ».

По словам дипломата, принимая во внимание техническое состояния вооружения и кораблей в целом, их невозможно использовать по назначению. Лоссовский заявил, что сейчас продолжается работа комплексной комиссии ВМС из-за имеющихся «больших убытков».

Заместитель постпреда Украины также сообщил, что возможность установить точную сумму причиненного ущерба появится лишь по завершении комплексного расследования с участием представителей отрасли, в том числе после того, как корабли осмотрят на заводе.

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Встреча возвращенных Россией украинских кораблей в Очакове. Фоторепортаж

Россия вернула Украине катера «Бердянск», «Никополь», а также буксир «Яны Капу» спустя год после инцидента в районе Керченского пролива. Тогда ФСБ задержала три украинских корабля и экипажи за незаконное пересечение российской государственной границы в районе Керченского пролива. После возвращения кораблей сообщалось, что на них не оказалось части оборудования: оружия, боеприпасов, компьютеров, а также накопителей и радионавигационного оборудования. Адвокат украинских моряков Николай Полозов объяснял это тем, что все эти предметы являются вещественными доказательствами в уголовном деле.

20 ноября этого года главком ВМС Украины Игорь Воронченко сообщил, что с кораблей в том числе исчезли унитазы и плафоны. В ответ в ФСБ заявили, что украинские корабли были возвращены Киеву в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

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Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что корабли в любом случае приведут в готовность за три месяца, пообещав обратиться к России для возврата оборудования, снятого во время их ареста.

В ходе состоявшегося 25 ноября этого года телефонного разговора между президентами России и Украины Зеленский отметил необходимость возврата снятого с кораблей оборудования, а также изъятой с них документации.

Автор: Влада Ольшанская
Теги: Украина, корабли
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