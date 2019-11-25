Политика , 25 ноя, 23:01
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Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей
В Кремле заявили, что в ходе телефонной беседе президенты затронули тему возвращенных Киеву кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил важность того факта, что Россия вернула Киеву задержанные в прошлом году корабли. При этом Зеленский заявил о необходимости вернуть все снятое с судов оборудование и изъятую документацию, говорится в Facebook офиса президента Украины.
В сообщении пресс-службы Кремля по поводу разговора двух президентов говорится о том, что в ходе разговора была «затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года».
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