Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей

В Кремле заявили, что в ходе телефонной беседе президенты затронули тему возвращенных Киеву кораблей

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил важность того факта, что Россия вернула Киеву задержанные в прошлом году корабли. При этом Зеленский заявил о необходимости вернуть все снятое с судов оборудование и изъятую документацию, говорится в Facebook офиса президента Украины.

В сообщении пресс-службы Кремля по поводу разговора двух президентов говорится о том, что в ходе разговора была «затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года».

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