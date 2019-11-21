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Адвокат объяснил нехватку оборудования на переданных Украине кораблях
По его словам, судьбу оружия, телефонов, накопителей, радионавигационного оборудования решит суд. Вероятность того, что морякам вернут личные вещи, адвокат считает небольшой
Фото: Reuters

Николай Полозов, адвокат украинских военных моряков, задержанных в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива, заявил РБК, что нехватка оборудования на возвращенных Украине кораблях объясняется тем, что они оставлены в качестве вещественных доказательств.

«После того как корабли были захвачены, с них были изъяты личные вещи моряков. В частности, следователей интересовали документы, телефоны, компьютеры, накопители. Кроме того, с этих кораблей было изъято личное стрелковое оружие моряков, штатные автоматы Калашникова, пистолеты, боеприпасы к артиллерийским установкам, а также радионавигационное оборудование. Все эти предметы являются вещественными доказательствами, находятся при деле, и вместе с кораблями их не возвращают», — сказал Полозов.

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Встреча возвращенных Россией украинских кораблей в Очакове. Фоторепортаж

Он отметил, что если дело поступит в суд, то судьбу вещественных доказательств суд определит в итоговом приговоре. Их либо вернут, либо уничтожат.

Полозов добавил, что вероятность того, что морякам вернут все их вещи, существует, но не очень большая.

20 ноября главком ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» были возвращены его стране в плохом состоянии. По его словам, за время пребывания в России с них сняли в том числе «плафоны, розетки и унитазы». Воронченко пообещал «показать всему миру варварское отношение россиян».

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В ФСБ, комментируя заявление Воронченко, заявили, что корабли Украине вернули в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, продемонстрировав в качестве доказательства видеозапись, сделанную в момент передачи судов украинской стороне. «Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — подчеркнули в спецслужбе.

Корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение границы России. В ходе инцидента также были арестованы экипажи судов — 24 украинских военнослужащих. 7 сентября моряки вернулись в Киев в рамках обмена насильно удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Авторы: Александра Юшкявичюте, Артем Филипенок
Теги: военные корабли, Керченский пролив
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