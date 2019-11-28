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Эксперты рекомендовали священникам укрывать людей от насилия в храмах
Священнослужителям следует осуждать преследование людей по политическим причинам, призывать верующих к терпимости независимо от политических взглядов и укрывать людей в храмах от насилия. Такие рекомендации дали эксперты ОГФ
Храм Космы и Дамиана в Столешниковом переулке (Фото: Иван Гущин / ТАСС)

Эксперты в преддверии ноябрьского Общероссийского гражданского форума (ОГФ), созданного по инициативе Алексея Кудрина, подготовили рекомендации для общественных групп и объединений, доклад есть в распоряжении РБК.

Среди шагов, которые «каждый может делать в рамках своей традиционной активности» для создания «условий для проведения честных выборов», есть рекомендации по поведению священнослужителей.

В частности эксперты рекомендуют:

  • в своих проповедях призывать быть честными перед обществом;
  • напоминать верующим о том, что справедливость общественного устройства зависит от гражданской честности каждого человека;
  • призывать к взаимной терпимости людей различных политических взглядов, напоминая, что все они «сограждане одного отечества»;
  • укрывать людей в храмах от насилия;
  • публично осуждать преследование по идеологическим и политическим мотивам.

Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве

По мнению экспертов, совместные действия общественных групп и объединений должны быть направлены на то, чтобы центром выборов был избиратель. «Интересы всех политических игроков и организаторов выборов должны подчиняться его интересам», — говорится в докладе.

РБК направил запрос председателю Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимиру Легойде.

Летом 2019 в Москве прошли акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в городскую думу, эксперты утверждали, что нашли большой процент брака в подписях за них. Акции 27 июля и 3 августа были не согласованы со столичными властями. В ходе акции 27 июля полиция вытесняла участников мероприятия от московской мэрии и от Тверской улицы, тогда священнослужители храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке решили пустить к себе протестующих и помочь им укрыться от полиции. Иеромонах Иоанн сообщил, что «обязанность православного храма — принимать любого человека, который так или иначе приходит [в храм]». «На мой взгляд, хорошо, когда человек знает, чего хочет, и готов отстаивать важные для себя вещи», — говорил он «Медузе».

В сентябре более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела о летних митингах в Москве, в котором заявили о необходимости пересмотреть им меры пресечения. В документе также отмечалось, что в большей степени приговоры «похожи на запугивание граждан России», чем на справедливое решение в отношении подсудимых. В РПЦ это письмо расценили как попытку участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Авторы: Наталия Анисимова, Евгения Кузнецова
Теги: эксперты, ОГФ, выборы, митинг
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