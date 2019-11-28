Эксперты рекомендовали священникам укрывать людей от насилия в храмах

Эксперты рекомендовали священникам укрывать людей от насилия в храмах

Священнослужителям следует осуждать преследование людей по политическим причинам, призывать верующих к терпимости независимо от политических взглядов и укрывать людей в храмах от насилия. Такие рекомендации дали эксперты ОГФ

Храм Космы и Дамиана в Столешниковом переулке (Фото: Иван Гущин / ТАСС)

Эксперты в преддверии ноябрьского Общероссийского гражданского форума (ОГФ), созданного по инициативе Алексея Кудрина, подготовили рекомендации для общественных групп и объединений, доклад есть в распоряжении РБК.

Среди шагов, которые «каждый может делать в рамках своей традиционной активности» для создания «условий для проведения честных выборов», есть рекомендации по поведению священнослужителей.

В частности эксперты рекомендуют: