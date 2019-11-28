Эксперты рекомендовали священникам укрывать людей от насилия в храмах

Эксперты в преддверии ноябрьского Общероссийского гражданского форума (ОГФ), созданного по инициативе Алексея Кудрина, подготовили рекомендации для общественных групп и объединений, доклад есть в распоряжении РБК.
Среди шагов, которые «каждый может делать в рамках своей традиционной активности» для создания «условий для проведения честных выборов», есть рекомендации по поведению священнослужителей.
В частности эксперты рекомендуют:
- в своих проповедях призывать быть честными перед обществом;
- напоминать верующим о том, что справедливость общественного устройства зависит от гражданской честности каждого человека;
- призывать к взаимной терпимости людей различных политических взглядов, напоминая, что все они «сограждане одного отечества»;
- укрывать людей в храмах от насилия;
- публично осуждать преследование по идеологическим и политическим мотивам.