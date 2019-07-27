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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Выборы в Мосгордуму ,  
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В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Фото: Храм Космы и Дамиана в Шубине

Иеромонах Иоанн объяснил РБК решение священнослужителей Храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке рядом с Тверской улицей в Москве пустить к себе участников несогласованной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу и помочь им укрыться от полиции.

«Мы приняли этих ребят и девушек, как приняли бы и других, потому что обязанность православного храма принимать любого человека, который так или иначе приходит в храм, неважно, приходит ли в главную дверь или перелезает через забор, мы принимаем всегда всех, стараемся во всяком случае», — рассказал он.

По словам иеромонаха, протестующие оказались в окружении ОМОНа, и чтобы не быть задержанными, они стали перепрыгивать через забор храма. «В какой-то момент ОМОН закрыл решетку нашего храма, поэтому люди не могли войти, а также и выйти из храма. А чуть позже, во дворе, который за нашим храмом, оказалось огромное количество молодежи, и видимо ОМОН их окружил. Не могу сказать сколько народа, но больше ста точно, может быть двести человек, в основном молодежь. Так как достаточно опасно перепрыгивать через этот забор, он высокий, мы стали помогать людям, чтобы ничего с ними не произошло», — пояснил он.

Также он добавил, что предложил укрывшимся в храме помолиться. «Мы им предложили вместе помолиться о мире, многие согласились. Какое-то количество этой молодежи осталось. Потом, когда можно было выйти на Столешников, люди ушли», — сообщил иеромонах.

В беседе с «Медузой» иеромонах рассказал, что поговорил с оставшимися на молебен участниками акции. «Мне кажется, очень хорошо, что есть такая активная молодежь. На мой взгляд хорошо, когда человек знает, чего хочет, и готов отстаивать важные для себя вещи», — добавил он.

Акция в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму началась в 14:00 возле здания мэрии. Сотрудники полиции начали задерживать людей до старта мероприятия. Протестующие разделились на группы и отправились, в частности, на Трубную и Лубянскую площади. Там задержания продолжились. Как сообщали корреспонденты РБК, на акции было замечено несколько провокаторов, которые призывали к столкновениям с ОМОНом. Для разгона демонстрантов полицейские применяли резиновые дубинки.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

По последним данным столичного управления МВД, всего задержали 1074 участников митинга. Вечером 27 июля правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщил о 1127 задержанных. В их числе — освещавшие акцию журналисты и случайные прохожие.

Теги: новости РБК, митинг, Москва, Мосгордума
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