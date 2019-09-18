В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, передает ТАСС.

«Церковь имеет право печалования (право ходатайствовать за осужденных) и активно им пользуется, в том числе непублично», — заявил Кипшидзе, отметив, что в России и других странах, где живут подписавшие письмо священники, есть несправедливо осужденные.

«Но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, — это политика, а не печалование», — сказал он. Кипшидзе назвал составление документов, в которых «странным образом перемешана политическая риторика и священные тексты» бесполезным путем, отметив, что намного эффективнее было бы организовать сбор средств на адвоката.

Ранее более 40 священников РПЦ написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве. В документе говорится о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков. В письме также отмечается, что в большей степени приговоры «похожи на запугивание граждан России», чем на справедливое решение в отношении подсудимых.