Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 64,12 (+0,29) Quote, 17 сен, 14:31
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,07) Quote, 17 сен, 14:31
Роскосмос раскрыл свою роль в освоении Луны с Китаем Технологии и медиа, 04:00 «Коммерсантъ» узнал о согласии ЦБ на арест счетов бизнесменов-должников Экономика, 03:56 В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Общество, 03:40 Пентагон обнаружил признаки причастности Ирана к атаке дронов Политика, 03:19 Пентагон назвал вероятных исполнителей атаки на Saudi Aramco Политика, 03:19 В Госдепе США заявили об активации «пакта Рио» из-за ситуации в Венесуэле Политика, 02:34 Саудиты продали консульство в Стамбуле из дела об убитом журналисте Общество, 02:32 ФСБ назвала сроки доставки северокорейских браконьеров в порт Политика, 02:13 Представитель США на Украине назвал санкции против России недостаточными Политика, 02:00 В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал Общество, 01:36 Нефть по итогам дня подешевела на 6,5% Экономика, 01:02 Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет Политика, 00:59 Нурмагомедов вспомнил о совете мамы не бить людей Спорт, 00:58 Трамп назвал шорт-лист кандидатов на смену Болтону Политика, 00:29
Общество ,  
0 
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, передает ТАСС.

«Церковь имеет право печалования (право ходатайствовать за осужденных) и активно им пользуется, в том числе непублично», — заявил Кипшидзе, отметив, что в России и других странах, где живут подписавшие письмо священники, есть несправедливо осужденные.

Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве

«Но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, — это политика, а не печалование», — сказал он. Кипшидзе назвал составление документов, в которых «странным образом перемешана политическая риторика и священные тексты» бесполезным путем, отметив, что намного эффективнее было бы организовать сбор средств на адвоката.

Ранее более 40 священников РПЦ написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве. В документе говорится о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков. В письме также отмечается, что в большей степени приговоры «похожи на запугивание граждан России», чем на справедливое решение в отношении подсудимых.

Теги: РПЦ, священники, митинги
Материалы по теме
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве
Общество
Прокурор запросил 6 лет колонии для фигуранта дела о митингах в Москве
Общество
Безруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter