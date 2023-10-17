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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль обсудил со SpaceX возможность использования системы Starlink

Израиль обсуждает со SpaceX возможность использования системы связи Starlink
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Спутниковый терминал Starlink
Спутниковый терминал Starlink (Фото: Нина Ляшонок / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Израиль обсуждает с американской компанией SpaceX возможность использования системы спутниковой связи Starlink для сохранения подключения к интернету, сообщает пресс-служба Министерства связи страны.

«Ведется работа по координации деятельности компании SpaceX в Израиле для эксплуатации терминалов Starlink, чтобы обеспечить широкополосное подключение к Интернету в Израиле», — говорится в заявлении.

Идет подготовка к отключению сотовой связи и интернета в Газе, добавили в Минсвязи.

Терминалы Starlink позволяют обеспечивать доступ к интернету. SpaceX запускает спутники на орбиту партиями по несколько десятков штук с мая 2019 года. На данный момент действует более 4,5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.

Благодаря Starlink интернет доступен в зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в отдаленных районах планеты. Например, SpaceX поставляет Starlink Украине после начала российской военной операции, чтобы военные пользовались терминалами для связи.

Теги
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