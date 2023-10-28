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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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NYT узнала о запасах ХАМАС для ведения войны с Израилем 3-4 месяца

NYT: запасов ХАМАС в секторе Газа хватит на три-четыре месяца войны с Израилем
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ХАМАС потратил годы на строительство подземных туннелей, где накопил всё необходимое для затяжной борьбы, сказал один из источников. Палестинское движение и ООН публично заявляли, что в Газе почти не осталось топлива, еды и воды
Ашкелон, Израиль
Ашкелон, Израиль (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Палестинское движение ХАМАС располагает в секторе Газа сотнями тысяч галлонов (1 галлон — 3,7 литра) топлива для транспорта и ракет, боеприпасами и взрывчатой в тайниках, а также запасами еды, воды и медикаментов, пишет The New York Times со ссылкой неназванных арабских и западных официальных лиц.

Источники издания сказали, что утверждения властей Израиля о том, что ХАМАС копит запасы, имеют под собой основания. По словам собеседников газеты, палестинское движение потратило годы на строительство в Газе десятков километров подземных туннелей, где накопило практически все необходимое для затяжной борьбы с Израилем.

Численность боевиков ХАМАС составляет от 35 тыс. до 40 тыс. человек, и у них достаточно запасов для ведения боевых действий в течение трех-четырех месяцев, приводится в материале оценка высокопоставленного ливанского чиновника.

Нападение ХАМАС на Израиль произошло утром 7 октября, оно сопровождалось вторжением боевиков на юг страны, атакой в том числе на мирных жителей и захватом заложников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже три недели наносит авиаудары по сектору Газа, который контролируется ХАМАС. Израильские власти заявляли о стремлении полностью ликвидировать движение. 27 октября силы ЦАХАЛ вошли на север анклава.

ООН заявляла о катастрофической гуманитарной ситуации в Газе. Сотрудники организации сообщали, что без немедленных поставок топлива не смогут дальше оказывать помощь местным жителям, а больницы в анклаве закрываются «одна за другой» из-за нехватки воды и медикаментов. Об исчерпании запасов топлива в медучреждениях также заявляли ХАМАС и Минздрав Газы.

С 21 октября через КПП «Рафах» у границы с Египтом проехали в общей сложности 84 грузовика с гуманитарной помощью. Минздрав анклава, который приводит эти данные, называет это недостаточным. Израиль еще 9 октября объявил о блокаде Газы, а также проверяет, что туда направляется из других стран, и указывает, что будет препятствовать бесконтрольным поставкам гуманитарной помощи. Накануне, 27 октября, в анклав пропустили очередные десять грузовиков с медикаментами, едой и водой в сопровождении медиков, передавал Reuters.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ХАМАС Израиль сектор Газа
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