ХАМАС заявил, что во всех больницах Газы закончилось топливо

Израиль после нападения ХАМАС начал блокаду сектора Газа. В выходные туда проехали грузовики с гумпомощью, но топливо не привезли из-за опасений Израиля

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Палестинское движение ХАМАС призвало арабские страны и ООН активизировать усилия по созданию постоянного гуманитарного коридора в сектор Газа, говорится в заявлении группировки, опубликованном в ее телеграм-канале.

ХАМАС отмечает, что ограниченные объемы помощи, которые в последние два дня поступили в анклав, не покрывают растущих потребностей местного населения. «Продолжающаяся осада ухудшила гуманитарную обстановку и вызвала острую нехватку продовольствия и медикаментов. Не говоря уже о том, что во всех больницах сектора Газа закончилось топливо», — заявляет группировка.

После нападения ХАМАС в начале октября власти Израиля объявили о блокаде сектора Газа, который находится под контролем движения, остановив поставки топлива, отключив свет и воду (водоснабжение позже было восстановлено). Единственная в секторе Газа электростанция отключилась. Кроме того, израильская армия в течение двух недель наносит авиаудары по Газе.

Египет после переговоров с США согласился открыть КПП «Рафах» на границе с сектором Газа, через него в анклав направили две колонны гуманитарной помощи, в том числе лекарства, предметы медицинского назначения и продукты питания.

Как отмечает Associated Press, среди грузов не было топлива на фоне опасений Израиля, что оно окажется в руках ХАМАС. Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич говорил, что для оказания базовых услуг в пяти главных больницах Газы требуется 150 тыс. л топлива.