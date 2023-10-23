Израиль отказался пускать «неконтролируемую» помощь для Газы

ЦАХАЛ после атаки боевиков блокировал сектор Газа — поставки света, лекарств и топлива прекратились. Израиль отказывается от собственных поставок в сектор, пока не будут освобождены заложники, но обещает пускать проверенные грузы

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Израиль будет препятствовать «неконтролируемым поставкам» гуманитарной помощи других стран в сектор Газа, заявила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет Haaretz.

«Израиль не будет предоставлять никакой гуманитарной помощи Газе», — сказано в сообщении.

Гуманитарная помощи из Израиля в сектор Газа не будет отправлена, пока захваченные боевиками заложники не вернутся домой, поясняло израильское правительство четыре дня назад. Тогда власти пообещали не мешать поставкам помощи палестинцам, «пока это будет только еда, вода и лекарства для гражданского населения».

Утром 21 октября первая колонна из 20 грузовиком с помощью проехала в сектор Газа из Египта, после чего КПП снова закрыли. Власти Израиля подчеркивали, что проверили весь груз, грузовики везли «только воду, продукты питания и медицинское оснащение». «Израиль может гарантировать, что ничего не войдет и не выйдет, кроме вышеупомянутого», — говорилось в заявлении правительства.

Вторая колонна пересекла границу Египта и сектора Газа в ночь на 23 октября, сообщили корреспонденты CNN и AP. Агентство ООН по делам палестинских беженцев подтвердило прибытие 14 грузовиков. В грузовиках находились еда и лекарства, уточнили в Управлении палестинского контрольно-пропускного пункта.

В ООН указывали, что первый конвой из 20 машин смог перевезти только порядка 4% от среднесуточного импорта до войны и «немного того, что необходимо после 13 дней полной осады». Организация требует увеличить количество автомобилей до ста ежедневно.

«Через три-четыре дня у нас в Газе больше не будет топлива. И что это означает? Нет топлива, нет воды, нет возможности выпекать, нет возможности работать в больнице. Но не только это. Это означает, что не будет и гуманитарных операций. Нам нужно топливо, чтобы грузовики могли добраться до нуждающихся», — заявляло Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Израиль призывал жителей Газы покинуть север анклава ради их безопасности, поясняя, что на этом участке сконцентрирована инфраструктура боевиков ХАМАС. Египет и Иордания отказались принять новых беженцев из Газы. «Вы хотите, чтобы мы приняли 1 млн человек? Что ж, я собираюсь отправить их в Европу. Вы так заботитесь о правах человека — что ж, вы принимайте их», — пересказал Financial Times европейский чиновник слова своего египетского коллеги.