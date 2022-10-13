Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Белгорода

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрелов территории Белгородской области, в том числе Белгорода, села Красного и поселка Таврово, сообщает ведомство.

В СК заявили, что обстрелы совершали украинские силы. В Белгороде поврежден жилой дом, неразорвавшийся снаряд обнаружили на спортивной площадке местного лицея. В селе Красном разрушения зафиксированы на территории школы, а в поселке Таврово снаряд попал на территорию частного дома, произошел пожар. Информация о пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.

Как сообщал мэр Белгорода Антон Иванов, примерно в 12:40 после работы ПВО в небе над городом, на здание на улице Губкина «упал неопознанный объект». Неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32, добавил он.

Позднее губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород обстреляли ВСУ. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, серьезные повреждения получил самый верхний, технический этаж дома. Гладков подчеркнул, что разрушения не критические.

Кроме того, губернатор сообщил, что под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших также не было, есть разрушения на территории школы, учащиеся которой переведены на удаленку. Власти ранее отправили на дистанционное обучение школьников Белгорода и приграничных районов на две недели. В Таврово снаряд попал на территорию частного дома, загорелась баня, говорил губернатор.