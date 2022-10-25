Собянин заявил о необходимости дополнительных мер в приграничных регионах

В большинстве регионов работа по отработке уровней реагирования по возникающие угрозы проходит в планом и спокойном режиме, заявил мэр Москвы Сергей Собянин

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В приграничных регионах России, включая Белгородскую область, необходимы меры дополнительного реагирования, заявил в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил России мэр Москвы Сергей Собянин, который отвечает за координацию работы регионов по повышению безопасности.

По его словам, в большинстве регионов порученная президентом Владимиром Путиным отработка уровней реагирования на возникающие угрозы проходит в спокойном, плановом режиме.

«Тем не менее, в ряде субъектов, особенно в приграничных, таких как Белгород, требуются меры дополнительного реагирования, что мы и отрабатываем как с субъектами, так и с правительством», — сказал Собянин.

Он также рассказал о работе по содействию Минобороны в развертывании мест для размещения и обучения мобилизованных. «В настоящее время с помощью субъектов Российской Федерации обустроено около 60 тыс. мест для размещения мобилизованных», – указал мэр Москвы.

Что касается социальной поддержки семей мобилизованных, то, по словам Собянина, речь идет об адресной поддержке, материальной, юридической и психологической, устройстве детей в детские сады и школы, максимально удобные для семей военнослужащих.

«При необходимости поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации. Это и системные меры: освобождение от оплаты в детских садах, в продленке, кружках, секциях и так далее», – сказал он.

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