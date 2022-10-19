Путин поручил Собянину координацию регионов по вопросам безопасности
Президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину координацию работы регионов по повышению безопасности. Об этом он объявил на совещании Совбеза.
Путин сообщил, что наделил губернаторов дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности, указ об этом предусматривает несколько уровней реагирования на возникающие риски. Для координации работы глав регионов будут созданы «соответствующие штабы». «Высшие должностные лица субъектов федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержания общественного порядка, повышения устойчивости работы экономики, промышленности, налаживания и расширения выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции», — заявил президент.
Собянин, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление», займется координацией совместно с администрацией президента.
В 2020 году Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. Путин отмечал, что с ее помощью удалось добиться координации между главами регионов. Весной 2022 года группа была преобразована в рабочую группу Госсовета по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавируса.
Путин также поручил правительству, Минобороны и другим ведомствам содействовать губернаторам. Комиссия Госсовета должна будет представить первый доклад до 25 октября, а далее — еженедельно.
19 октября Путин объявил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение. В соответствии с указом президента в этих регионах будут созданы штабы территориальной обороны. В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях вводится «средний уровень реагирования», который подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы объектов коммуникаций и связи энергетики и транспорта, особый режим въезда на территорию и выезда с нее, ограничение работы транспорта.
В других регионах Центрального и Южных федеральных округов будет введен режим повышенной готовности; руководители смогут проводить мероприятия по территориальной обороне и защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также осуществлять «полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей» армии, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. В остальных регионах будет введен уровень базовой готовности.