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Повстанцы в ЦАР выдвинули ультиматум о выводе российских военных
Политика, 13:17
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Повстанцы в ЦАР выдвинули ультиматум о выводе российских военных
Мусульманские повстанцы в Центральноафриканской Республике поставили правительству страны жесткий ультиматум. В двухдневный срок власти должны вывести с занимаемых группировкой территорий свои силы, включая российских военных
Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Лидер военной группировки бывших мусульманских повстанцев «Селека» в Центральноафриканской Республике (сейчас группа называется CNDS) Абдулай Хиссен дал российским и центральноафриканским войскам 48 часов, чтобы покинуть контролируемые ими территории в регионе.

«Правительственные войска, дислоцированные в районах, оккупированных [теперь] бывшими группами «Селеки», имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», — заявил он, комментируя ситуацию AFP.

Причина ультиматума — отстранение от должности председателя парламента ЦАР, мусульманина по вероисповеданию. Это решение вызвало недовольство мусульманских повстанцев, возглавляемых Хиссеном. В заявлении Хиссен обвинил президента Туадеру (христианина) в заговоре, который тот совершил при поддержке «наемников из России». Коммюнике Абдулая Хиссена опубликовало издание Central African Republic News. Кроме того, копию заявления в своем Twitter опубликовал корреспондент France24 Эдуард Дропси.

Ценный континент: зачем Россия расширяет военное сотрудничество с Африкой
Политика

В ультиматуме Хиссена упоминаются «российские наемники» под руководством некоего Валерия Захарова (Valeri Zakarov). В мае радио RFI сообщало о русском советнике президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры с таким же именем. Согласно данным RFI, он занимал пост советника по вопросам безопасности. С его участием Туадера и его сторонники проводили переговоры с представителями мусульманского района Банги, столицы страны, PK5.

«Предыдущий кровавый режим опирался на Захарова и его наемников... Требуется прояснить, какую роль играли наемники, в связи с вмешательством близких к Кремлю сил в центральнофриканскую дипломатию​», — говорится в документе.

РБК направил запросы в пресс-службы Минобороны и МИДа России.

Вооруженный конфликт в ЦАР на религиозной почве продолжается с 2012 года. В 2013 году исламские повстанцы из группировки «Селека» захватили столицу Банги, свергнув президента Франсуа Бозизе. До января 2014 года страну возглавлял лидер группировки «Селека» Мишель Джотодия. Однако после обострения гражданского конфликта и начала миротворческой операции «Сангарис» с участием контингента французских войск, он добровольно покинул пост президента и сбежал из страны.

В результате в стране обострилось противостояние мусульманских повстанцев и христианского ополчения (так называемого «Антибалака»), что послужило поводом для Amnesty International заявить об этнических чистках. В 2016 году победу на выборах в ЦАР одержал Фостен-Арканж Туадера, заявивший о планах добиться примирения конфликтующих сторон.

В период правления Туадеры связи с ЦАР начала расширять Россия. Официально о присутствии российских военных специалистов в ЦАР стало известно в марте 2018 года из заявления российского МИДа. В Москве подчеркнули, что задачей специалистов из России является помощь в обучении правительственных войск для стабилизации ситуации в стране в соответствии с резолюциями ООН. На тот момент, в соответствии с заявлениями ведомства, в Центральную Африку были отправлены пять военных и 170 гражданских инструкторов из России. Кроме того, правительственная армия с января 2018 года начала получать от Москвы на безвозмездной основе вооружение и боеприпасы.

В последнее время в Москве не исключали возможности увеличения военного присутствия в ЦАР. Так, 22 октября об этом заявлял спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов. Он заявил, что вопрос о посылке новых инструкторов зависит «от желания правительства страны, легитимных властей». «Так что я не исключаю этого (увеличения контингента российских военных инструкторов в ЦАР. — РБК). Нужно больше, будет больше», — указал Богданов.

Медведев одобрил соглашение о создании военного представительства в ЦАР
Политика

Присутствие российского Минобороны в Центральноафриканской Р​еспублике должно было получить правовую основу на основании соглашения о создании официального представительства ведомства в стране. 9 октября проект соглашения одобрил премьер Дмитрий Медведев. Среди целей работы представительства было указано «обеспечения руководства деятельностью российских военных специалистов... по оказанию помощи в строительстве Вооруженных сил Центральноафриканской Республики».

Авторы: Евгений Пудовкин, Георгий Тадтаев, Евгения Маляренко.
При участии: Мария Кокорева.
Теги: Центральноафриканская Республика , наемники
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