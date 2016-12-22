МИД допустил увеличение числа российских военных инструкторов в ЦАР

Россия может увеличить число военных инструкторов в Центральноафриканской республике (ЦАР), заявил ​ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.

Он отметил, что вопрос о посылке новых инструкторов зависит «от желания правительства страны, легитимных властей». «Так что я не исключаю этого (увеличения контингента российских военных инструкторов в ЦАР. — РБК). Нужно больше, будет больше», — указал Богданов.

В начале октября российское правительство одобрило проект соглашения о создании представительства Минобороны в ЦАР. Это объясняется необходимостью содействовать властям страны в военном и военно-техническом сотрудничестве.

О расширении военного сотрудничества ЦАР и России стало известно в марте. В страну официально были направлены пять военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки армии и поставки вооружений местного правительства. Газета Le Monde также писала, что в стране неофициально присутствуют сотрудники ЧВК Вагнера, известной участием в конфликте в Сирии. В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу подписал соглашение о военном сотрудничестве с властями ЦАР.

В конце июля в ЦАР были убиты три российских журналиста, снимавших фильм о деятельности российской ЧВК. В стране они находились по заданию Центра управления расследованиями (ЦУР). Расследование убийства журналистов продолжается.