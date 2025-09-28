Зеленский пригрозил ответными ударами «принудить» Россию к дипломатии
Украина продолжит наносить ответные удары по России, чтобы лишить ее возможностей зарабатывать и «принудить к дипломатии». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.
В ночь на 28 сентября пожары после взрывов произошли, в частности, в Киеве, но воздушную тревогу объявляли и в других областях.
Президент написал, что основными пострадавшими регионами стали Киев и область, подконтрольная Украине территория Запорожской области (вошла в состав России), а также Хмельницкая, Сумская, Николаевская, Черниговская и Одесская области.
Он сообщил, что число жертв в Киеве достигло четырех. В общей сложности на Украине 40 пострадавших.
Зеленский отметил, что эти события произошли в конце недели высокого уровня на Генассамблее ООН. По его мнению, необходимо «жесточайшее давление мира» на Россию.
«Каждый желающий мира должен поддержать усилия президента [США Дональда] Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно пришло, и мы рассчитываем на твердую реакцию США, Европы, «[Большой] семерки», «[Большой] двадцатки», — написал президент Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Украиной, в том числе о гарантиях безопасности, которых требует Киев. Последние должны строиться на основе надежных гарантий собственной безопасности и соблюдения жизненных интересов Москвы, подчеркивал глава МИДа Сергей Лавров.
Зеленский накануне уже грозил ударами по российским энергетическим объектам в случае попыток создать блэкаут на Украине. В Кремле подчеркивали, что украинские объекты энергетики имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны». «Соответственно, наши военные делают все, что необходимо для успешного продолжения специальной военной операции», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В начале сентября глава государства Владимир Путин заявил, что Россия больше не будет терпеть удары по энергетической инфраструктуре со стороны Киева и продолжит серьезно отвечать на них.
