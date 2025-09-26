The Telegraph узнала, какие ракеты попросил у США Зеленский

Запрошенные Зеленским ракеты имеют дальность около 2,5 тыс. км — это примерно в десять раз больше того расстояния, которое могли преодолевать прежде предоставленные Киеву комплексы. Путин обещал отодвигать угрозу от границ России

Запуск крылатой ракеты «Томагавк» (Фото: DOD / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский на последней встрече с американским коллегой Дональдом Трампом попросил у него крылатые ракеты «Томагавк» (Tomahawk), имеющие дальность примерно до 2,5 тыс. км. Об этом сообщили источники The Telegraph.

Собеседники газеты назвали прошедшую 23 сентября на полях Генассамблеи ООН встречу лидеров чрезвычайно позитивной. Сам Зеленский оценивал ее как хорошую и продуктивную.

Об этих переговорах он говорил и в своем последнем интервью для Axios. В нем он допустил, что если Киев получит от Вашингтона новое дальнобойное оружие, то будет его использовать. Какое именно вооружение было запрошено у Трампа, президент отказался раскрыть. Кроме того, в разговоре с Axios Зеленский отметил, что «чиновники Кремля» должны знать, где находятся бомбоубежища, «они нужны им», заявил он.

В прошлом Трамп выступал против дальнобойных атак Украины с использованием полученных от США систем. Но в июле, как выяснила Financial Times, американский лидер интересовался у Зеленского, способен ли Киев ударить по Москве или Санкт-Петербургу. Белый дом затем подтвердил, что президент США задал такой вопрос; там подчеркнули, что Трамп ни к чему не призывал.

Украина ранее получала от западных партнеров ракеты, дальность которых не превышает 250-300 км: это британские Storm Shadow, французские SCALP, американские ATACMS. Эти комплексы в прошлом году не раз были использованы для ударов по России.

В ответ на такие удары (19 ноября ATACMS и 21 ноября Storm Shadow по военным объектам в Брянской и Курской областях) 21 ноября президент Владимир сообщил об ударе новейшей российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по военно-промышленному предприятию в Днепре. Ракета, имеющая дальность до 5,5 тыс. км, способна нести ядерные заряды, но для атаки в Днепре была применена в безъядерном исполнении. Пуск ракеты был проведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области — по прямой расстояние до Днепра оттуда около 800 км.

В 2023-м Путин говорил, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ». «Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить», — написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на угрозу Зеленского.