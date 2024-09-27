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Военная операция на Украине ,  
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Мексика и Венгрия заявили о планах стать «Друзьями мира» по Украине

Мексика и Венгрия заявили об участии в инициативе КНР по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Будапешт и Мехико намерены присоединиться к платформе «Друзья мира», созданной Китаем и странами Юга для урегулирования украинского конфликта. Готовить платформу будут представители 15 стран из разных регионов мира
Алисия Барсена
Алисия Барсена (Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Global Look Press)

Мексика намерена принять участие в организованной Китаем и странами Юга платформе «Друзья мира», созданную для разрешения конфликта на Украине. Об этом заявила глава МИД страны Алисия Барсена на пресс-конференции на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляцию вела пресс-служба организации.

«Мы участвуем в предложениях глобального Юга. Именно поэтому мы идем на встречу, которую созывает Бразилия и Китай, мы выслушаем их позицию», — заявила Барсена.

По ее словам, Мехико выступает за мир на Украине и против наращивания вооружения. Стороны конфликта должны сесть за стол переговоров и найти выход из положения, убеждена дипломат.

К платформе также присоединится Венгрия, сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям страны Золтан Ковач со ссылкой на главу МИД Петера Сийярто в соцсети Х (Twitter).

«Ключевое сообщение группы — настоятельная необходимость начать мирные переговоры для прекращения войны на Украине», — заявил Сийярто.

По словам венгерского министра иностранных дел, глобальный Юг разочарован тем, кто платит цену за далекую от него войну. Сийярто также отметил, что поставки оружия только продлевают конфликт и увеличивают страдания людей.

Китай и глобальный Юг создадут платформу для решения конфликта на Украине
Политика
Ван И

По информации Сийярто, 15 стран, в их числе Египет, Саудовская Аравия, Турция, Мексика, Кения, Замбия и Казахстан, соберутся на заседание под руководством Китая и Бразилии, чтобы подготовить формирование платформы. На встречу приглашены также Венгрия, Франция и Швейцария.

Ранее на полях Генассамблеи глава МИД КНР Ван И сообщил, что Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга создадут платформу «Друзья мира», чтобы добиться мира на Украине.

По словам китайского министра, это будет открытая платформа, которая не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог. Новая платформа, как указал Ван И, будет «объективным и рациональным голосом» и сыграет конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса.

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Дарья Беспалько
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Мария Гусарова
Военная операция на Украине Мексика Китай Бразилия
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