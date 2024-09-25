Китай и Бразилия возродят план урегулирования между Россией и Украиной

Китай и Бразилия хотят обсудить свой «мирный план» из шести пунктов на полях ГА ООН. На встрече будут представители около 20 стран, но США и ЕС, которые критиковали инициативу, не собираются участвовать

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Китай и Бразилия в пятницу, 27 сентября организуют встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которой будут продвигать свой план мирного урегулирования между Россией и Украиной, сообщает South China Morning Post.

На встрече обещали присутствовать представители не менее 20 стран, в том числе Азербайджана, Колумбии, Египта, Кении, Мексики, Саудовской Аравии, Таиланда, Объединенных Арабских и Вьетнама, однако участие США или Европейского союза не ожидается. На каком уровне пройдет саммит — глав государств, МИДов или менее высокопоставленных дипломатов — пока неизвестно.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на ГА ООН 24 сентября, заявил, что ни одна из сторон конфликта «очевидно, не сможет достичь своих целей военными средствами», и призвал к возобновлению диалога. Источник в делегации Лулы сказал SCMP, что он стремится «заложить основу для мирной конференции», на которой будет найден способ прекращения военных действий.

Бразилия и Китай подготовили «мирный план» из шести пунктов в мае 2024 года. Он включает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и прекращение конфликта. В августе спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что инициативу поддержали «более 110 стран».

План отвергли Украина, Евросоюз и США, посчитав, что он отвечает интересам России, президент Украины Владимир Зеленский назвал его «деструктивным», отмечая, что его страну «ни о чем не спрашивали». «А Россия включается и говорит, что поддерживает предложение Бразилии и Китая. Для чего этот театр?» — сказал он бразильскому Metropoles. В украинском МИДе заявляли, что именно Украина должна решать, каким должен быть мир. Киев скептически отнесся и к другому плану Китая из 12 пунктов, представленному в феврале 2023 года, а в Кремле посчитали, что он заслуживает внимания. Российский президент Владимир Путин в прошлом году предположил, что предложения Пекина могут в будущем быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию.

Украина считает, что завершение конфликта возможно только на основе «формулы мира» Зеленского, которую Россия называет неприемлемой. Российские власти, со своей стороны, настаивают на выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказе Украины от стремления вступить в НАТО. Киев называет эти условия ультиматумом.

Путин не раз говорил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров. Он заявил об этом и после вторжения ВСУ в Курскую область, но отметил, что, но на данный момент армии необходимо разобраться с проникшими на территорию России «бандитами».