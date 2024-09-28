Глава ЦАХАЛ предупредил о «сложных днях» в борьбе с «Хезболлой»

Глава израильского Генштаба заявил, что ЦАХАЛ ждут «сложные дни», но армия находится в состоянии «максимальной готовности» и готова продолжать борьбу с «Хезболлой». До этого ЦАХАЛ ликвидировала лидера группировки Насраллу

Министр обороны Израиля Йоав Галант (слева) и командующий израильскими вооружёнными силами Герци Халеви (в центре) (Фото: Israel's Ministry of Defense / XinHua / Global Look Press)

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Герци Халеви заявил, что оценил ситуацию и утвердил планы в северном командовании (отвечает в том числе за действия в отношении ливанской шиитской группировки «Хезболла»). Его слова приводит пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

«Нас ждут сложные дни. Армия обороны Израиля находится в состоянии максимальной готовности, как в обороне, так и в нападении, на всех фронтах, и готова к тому, что произойдет дальше. <...> Мы полны решимости продолжать уничтожать террористическую организацию «Хезболла» и продолжать борьбу. У нас впереди еще много задач на всех фронтах: уничтожение террористических организаций и их возможностей, возвращение наших заложников — эта миссия постоянно перед нами! А также безопасное возвращение жителей севера и юга в свои дома», — сказал Халеви.

Он подчеркнул, что израильская сторона ликвидировала многолетнего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу, поскольку тот «хотел уничтожить Израиль».

23 сентября Халеви объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против «Хезболлы». Она получила название «Стрелы Севера». За несколько дней до этого в Ливане у членов группировки взорвались пейджеры, а затем и другие устройства. Погибли около 400 человек, пострадали более 4 тыс. «Хезболла» пообещала «тяжелую расплату» Израилю. Тель-Авив отрицал свою причастность.

Вечером 27 сентября ЦАХАЛ провела операцию, целью которой была ликвидация Насраллы. На подземный центральный штаб группировки, расположенный под жилым зданием в Бейруте, сбросили около 85 бомб. В ЦАХАЛ отметили, что перед ударами связались с жителями трех домов в пригороде Бейрута с призывом эвакуироваться, поскольку эти здания находились непосредственно над стратегическими объектами «Хезболлы».

ЦАХАЛ утверждает, что при ударе по Бейруту также был убит глава южного командования «Хезболлы» Али Караки. Channel 12 передавал, что погибла дочь Насраллы Зейнаб. Также погиб генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан. По данным Минздрава Ливана, при ударах по Бейруту 27 и 28 сентября погибли 11 человек, пострадали 108.

«Хезболла» подтвердила гибель Насраллы и пообещала «продолжить джихад». МИД России осудил действия Израиля.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам «Хезболлы». Израильские военные сообщили об ударе по подземному складу с противокорабельными ракетами.