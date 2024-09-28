ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена разведуправления «Хезболлы»

Бейрут, Ливан (Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters)

Один из членов разведуправления шиитской группировки «Хезболла» был убит в результате удара по столице Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем телеграм-канале.

«Ранее сегодня днем (в субботу), по указанию разведывательного управления ЦАХАЛ, ВВС Израиля ликвидировали Хасана Халиля Ясина, высокопоставленного <...> [члена] из разведывательной службы «Хезболлы», в результате удара в районе Дахия в Бейруте», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, Ясин возглавлял департамент, отвечающий за выявление гражданских и военных объектов на северной границе и в глубине израильской территории.

Как уточнила пресс-служба, он «сотрудничал со всеми наступательными подразделениями «Хезболлы», лично участвовал в планировании» атак против израильских гражданских лиц и солдат, а также планировал дополнительные нападения, которые должны были осуществить в ближайшие дни.

Накануне ЦАХАЛ нанесла массированные удары по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. На следующий день движение подтвердило гибель своего лидера.

Свои соболезнования выразили, в частности, Иран, палестинское движение ХАМАС, Ирак объявил трехдневный траур.

Кроме него в результате удара погибли ️генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан и командир южного командования «Хезболлы» Али Караки.

Израиль 23 августа объявил о проведении на территории Ливана «упреждающей наступательной операции». Ее целью начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви назвал инфраструктуру группировки «Хезболла».