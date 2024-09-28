ABC узнал о подготовке Израиля к «ограниченному вторжению» в Ливан

Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press

Израиль готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан, сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По подсчетам США и Израиля, за последние несколько недель ликвидировано около 30 членов высшего руководства ливанской шиитской группировки «Хезболла», передает телеканал.

Американский чиновник рассказал Axios, что приоритетом для Вашингтона сейчас является предотвращение наземного вторжения Израиля в Ливан, предотвращение участия Ирана в боевых действиях и достижение дипломатического решения, которое позволит мирным жителям «по обе стороны израильско-ливанской границы вернуться домой».

По словам собеседников издания из числа американских и израильских чиновников, 26 сентября министр обороны Израиля Йоав Галлант в разговоре с шефом Пентагона Ллойдом Остином попросил США предпринять «оперативные шаги» и выступить с публичными заявлениями, чтобы удержать Иран от нападения на Израиль.

Вечером 27 сентября Израиль нанес удар по Бейруту, в результате которого погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Группировка подтвердила его гибель и пообещала «продолжить джихад».

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