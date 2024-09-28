 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля в Ливане ,  
0 

ABC узнал о подготовке Израиля к «ограниченному вторжению» в Ливан

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press
Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press

Израиль готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан, сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По подсчетам США и Израиля, за последние несколько недель ликвидировано около 30 членов высшего руководства ливанской шиитской группировки «Хезболла», передает телеканал.

Американский чиновник рассказал Axios, что приоритетом для Вашингтона сейчас является предотвращение наземного вторжения Израиля в Ливан, предотвращение участия Ирана в боевых действиях и достижение дипломатического решения, которое позволит мирным жителям «по обе стороны израильско-ливанской границы вернуться домой».

По словам собеседников издания из числа американских и израильских чиновников, 26 сентября министр обороны Израиля Йоав Галлант в разговоре с шефом Пентагона Ллойдом Остином попросил США предпринять «оперативные шаги» и выступить с публичными заявлениями, чтобы удержать Иран от нападения на Израиль.

Вечером 27 сентября Израиль нанес удар по Бейруту, в результате которого погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Группировка подтвердила его гибель и пообещала «продолжить джихад».

Материал дополняется.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
«Краснодар» победил «Зенит» и вышел в лидеры РПЛСпорт, 21:27
Лавров заявил, что Зеленский хочет вовлечь НАТО в конфликт с РоссиейПолитика, 21:16
ABC узнал о подготовке Израиля к «ограниченному вторжению» в ЛиванПолитика, 21:11
Байден назвал справедливым убийство лидера «Хезболлы» НасраллыПолитика, 20:45
Дзюба забил первый гол за «Акрон» в матче с клубом КарпинаСпорт, 20:44
Как инвестиционный рынок становится доступным каждомуОтрасли, 20:30
SpaceX запустила к МКС корабль с россиянином и американцемТехнологии и медиа, 20:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лавров назвал самоубийством попытки «воевать до победы» против РоссииПолитика, 20:20
Два человека пострадали при обстреле в Белгородской областиПолитика, 20:10
В Дагестане задержали владельца взорвавшейся АЗСОбщество, 20:02
ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена разведуправления «Хезболлы»Политика, 19:56
Станкович объяснил поражение «Спартака» от «Локомотива»Спорт, 19:55
Алаудинов опроверг сообщения о попадании в пленПолитика, 19:49
В Самарской области произошел взрыв на мостуОбщество, 19:41