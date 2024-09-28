The Telegraph назвал отъезд Нетаньяху в Нью-Йорк «уловкой» для «Хезболлы»

Поездка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк была частью «отвлекающего маневра», чтобы заставить лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу поверить, что тот находится в безопасности. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на израильского чиновника.

По словам собеседника издания, поездка должна была убедить ливанскую группировку, что во время отсутствия премьер-министра израильские военные не предпримут радикальных действий и их лидер находится в безопасности. Предположительно, в момент удара по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте Насралла слушал речь Нетаньяху на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, добавил источник.

Ранее канцелярия премьер-министра опубликовала фото, на которой Нетаньяху сидит в своем гостиничном номере в Нью-Йорке с телефоном в руке. В подписи к фото говорилось, что в этот момент премьер одобряет удар по Бейруту. Вскоре после выступления в ООН и удара по ливанской столице Нетаньяху объявил о решении сократить визит в США и вернуться в Израиль.

Израиль нанес удар по Бейруту вечером 27 сентября, назвав целью лидера «Хезболлы». Источник Reuters сообщил, что Насралла жив. Иранское агентство Tasnim писало, что он в безопасном месте. Позднее Reuters и Bloomberg сообщили, что с Насраллой потеряли связь после ударов. Группировка пока не сделала заявлений о судьбе лидера.