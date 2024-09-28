WP назвала предстоящую зиму одной из самых тяжелых для Украины

В лучшем случае отключения на Украине могут продлиться до четырех часов в день, в худшем — до 20 и более в разгар холодов, пишет WP. Зеленский говорил, что в стране уничтожены все ТЭС, миллионы людей могут остаться без тепла

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Предстоящая зима может стать для Украины, которая пытается восстановить энергосистему после массированных ударов, одной из самых тяжелых за все время боев, пишет The Washington Post.

Эксперты по-разному оценивают, насколько сильными будут перебои с электроэнергией: в лучшем случае, украинцев ждет по четыре часа отключений в день, в худшем — до 20 и более в разгар холодов. Среди последствий издание называет не только отключение воды и отопления, но и «измученную психику украинцев», поскольку люди находятся на пределе после почти трех лет военных действий. «Этой зимой мы можем оказаться в глубокой, глубокой беде», — сказал изданию неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий заявил, что люди чувствуют «растущую усталость, и это вызывает больше конфликтов». По словам социолога, с наступлением зимы может измениться отношение украинцев к военному конфликту: если сейчас большинство выступает против мира с Россией «любой ценой», то в будущем они будут готовы на «сложные компромиссы», чтобы положить конец боям. Например, сейчас, согласно опросу института, на территориальные уступки согласны 32% респондентов, годом ранее — 10%.

О том, что Украина находится на пороге, «вероятно, самой тяжелой зимы в истории страны», говорил министр энергетики Герман Галущенко. По словам президента Владимира Зеленского, из-за российских ударов уничтожены все тепловые электростанции и значительная часть мощностей ГЭС, энергосистема страны разрушена на 80% и зимой «миллионы людей могут остаться без тепла».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В последние месяцы ведомство неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам», об одной из таких атак министерство сообщило 22 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия атаковать украинскую энергоструктуру предстоящей зимой, заявил, что это зависит от «потребностей военных».