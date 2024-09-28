WP назвала предстоящую зиму одной из самых тяжелых для Украины
Предстоящая зима может стать для Украины, которая пытается восстановить энергосистему после массированных ударов, одной из самых тяжелых за все время боев, пишет The Washington Post.
Эксперты по-разному оценивают, насколько сильными будут перебои с электроэнергией: в лучшем случае, украинцев ждет по четыре часа отключений в день, в худшем — до 20 и более в разгар холодов. Среди последствий издание называет не только отключение воды и отопления, но и «измученную психику украинцев», поскольку люди находятся на пределе после почти трех лет военных действий. «Этой зимой мы можем оказаться в глубокой, глубокой беде», — сказал изданию неназванный высокопоставленный украинский чиновник.
Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий заявил, что люди чувствуют «растущую усталость, и это вызывает больше конфликтов». По словам социолога, с наступлением зимы может измениться отношение украинцев к военному конфликту: если сейчас большинство выступает против мира с Россией «любой ценой», то в будущем они будут готовы на «сложные компромиссы», чтобы положить конец боям. Например, сейчас, согласно опросу института, на территориальные уступки согласны 32% респондентов, годом ранее — 10%.
О том, что Украина находится на пороге, «вероятно, самой тяжелой зимы в истории страны», говорил министр энергетики Герман Галущенко. По словам президента Владимира Зеленского, из-за российских ударов уничтожены все тепловые электростанции и значительная часть мощностей ГЭС, энергосистема страны разрушена на 80% и зимой «миллионы людей могут остаться без тепла».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В последние месяцы ведомство неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам», об одной из таких атак министерство сообщило 22 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия атаковать украинскую энергоструктуру предстоящей зимой, заявил, что это зависит от «потребностей военных».
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