Зеленский заявил об уничтожении всех тепловых электростанций на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что в результате российских ударов уничтожены все тепловые электростанции и значительная часть мощностей ГЭС, его слова приводит ТСН.
Он подчеркнул, что «миллионы людей могут остаться без тепла зимой».
Зеленский уточнил, что энергосистема Украины разрушена на 80%.
В июне президент говорил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.
В августе министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что Украина сейчас находится на пороге, «вероятно, самой тяжелой зимы в истории страны». Из-за ударов повреждены или разрушены, в частности, Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.
Минобороны России только в сентябре несколько раз отчитывалось об ударах по украинским энергообъектам. Кремль связывал удары по объектам энергетической инфраструктуры с «потребностями военных». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, эти объекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны». «Соответственно, наши военные делают все, что необходимо для успешного продолжения специальной военной операции», — заявлял он.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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