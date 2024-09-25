 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил об уничтожении всех тепловых электростанций на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Президент подчеркнул, что энергосистема разрушена на 80%, и предупредил, что миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой. Кремль связывал удары по энергообъектам Украины с «потребностями военных»
Владимир Зеленский во время&nbsp;выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в&nbsp;Нью-Йорке, США
Владимир Зеленский во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что в результате российских ударов уничтожены все тепловые электростанции и значительная часть мощностей ГЭС, его слова приводит ТСН.

Он подчеркнул, что «миллионы людей могут остаться без тепла зимой».

Зеленский уточнил, что энергосистема Украины разрушена на 80%.

В июне президент говорил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.

В августе министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что Украина сейчас находится на пороге, «вероятно, самой тяжелой зимы в истории страны». Из-за ударов повреждены или разрушены, в частности, Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Киев заявил о риске ядерного кризиса из-за ударов по энергообъектам
Политика
Герман Галущенко

Минобороны России только в сентябре несколько раз отчитывалось об ударах по украинским энергообъектам. Кремль связывал удары по объектам энергетической инфраструктуры с «потребностями военных». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, эти объекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны». «Соответственно, наши военные делают все, что необходимо для успешного продолжения специальной военной операции», — заявлял он.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Владимир Зеленский Генассамблея ООН ТЭС ГЭС
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Российские военные нанесли удары по энергообъектам и аэродромам Украины
Политика
Минобороны сообщило о новых ударах по объектам украинской энергетики
Политика
Песков оценил слова Шойгу о переговорах по атакам на энергообъекты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 17:52
Сын Мадянова рассказал, где пройдут похороны актераОбщество, 19:56
Суд вернул полиции дело пастора Шварцкопфа и отпустил егоОбщество, 19:48
Путин предложил изменить ядерную доктрину России⁠Политика, 19:47
Экс-главред Brief заявил, что больше не имеет влияния на телеграм-каналОбщество, 19:36
На Татьяну Фельгенгауэр завели дело из-за отсутствия маркировки иноагентаПолитика, 19:34
Как работают кредиты в криптосервисах. В чем отличие от банковКрипто, 19:27
«Спартак» обыграл чемпиона КХЛСпорт, 19:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
PetroVietnam обжалует решение суда по спору с «Силовыми машинами»Экономика, 19:15
Илон Маск опроверг слухи о романе с премьером Италии Джорджей МелониОбщество, 19:13
Зеленский заявил об уничтожении всех тепловых электростанций на УкраинеПолитика, 18:59
Вратарь «Зенита» Кержаков получил травмуСпорт, 18:58
Зеленский назвал КНДР и Иран сообщниками России в конфликте на УкраинеПолитика, 18:56
Кремль анонсировал начало совещания Совбеза по ядерному сдерживаниюПолитика, 18:52
Дюмин заявил, что ВСУ скоро вытеснят из Курской областиПолитика, 18:43