Зеленский заявил об уничтожении всех тепловых электростанций на Украине

Президент подчеркнул, что энергосистема разрушена на 80%, и предупредил, что миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой. Кремль связывал удары по энергообъектам Украины с «потребностями военных»

Владимир Зеленский во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что в результате российских ударов уничтожены все тепловые электростанции и значительная часть мощностей ГЭС, его слова приводит ТСН.

Он подчеркнул, что «миллионы людей могут остаться без тепла зимой».

Зеленский уточнил, что энергосистема Украины разрушена на 80%.

В июне президент говорил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.

В августе министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что Украина сейчас находится на пороге, «вероятно, самой тяжелой зимы в истории страны». Из-за ударов повреждены или разрушены, в частности, Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Минобороны России только в сентябре несколько раз отчитывалось об ударах по украинским энергообъектам. Кремль связывал удары по объектам энергетической инфраструктуры с «потребностями военных». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, эти объекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны». «Соответственно, наши военные делают все, что необходимо для успешного продолжения специальной военной операции», — заявлял он.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.