Минобороны отчиталось об ударах по энергообъектам и аэродромам Украины
Российские военные нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также поразили инфраструктуру военных аэродромов и цеха по производству беспилотников, сообщает Минобороны.
Министерство заявило об уничтожении радиолокационной станции обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, станции радиолокационной борьбы «Анклав» и склада боеприпасов.
В сегодняшней сводке министерства говорится, что военные поразили позиции ВСУ в 141 районе. За сутки войска группировки «Центр» отразили 11 контратак украинских сил и продвинулись в глубину обороны ВСУ, а западная группировка нанесла поражение четырем украинским бригадам. Российская группировка «Юг» поразила формирования 13 бригад.
Российские средства ПВО сбили шесть авиационных бомб Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS, две ракеты С-200 и 106 беспилотников самолетного типа.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. На этой неделе ведомство несколько раз отчитывалось об ударах по украинским энергообъектам, например 18 и 21 сентября. В Кремле заявляли, что энергетические объекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны». «Соответственно, наши военные делают все, что необходимо, для успешного продолжения специальной военной операции», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале сентября.
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