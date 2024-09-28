МИД Китая призвал Блинкена перестать «очернять» страну из-за Украины

Блинкен заявил, что США обеспокоены поддержкой российского ВПК со стороны Китая, на что глава МИД потребовал перестать «перекладывать вину» на его страну. Пекин подчеркивал, что не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта

Энтони Блинкен и Ван И (Фото: Andy Wong / Getty Images)

Глава МИД Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что позиция Пекина по военному конфликту России и Украины «открыта и честна», страна призывает к диалогу и прилагает усилия для политического урегулирования.

«США должны прекратить очернять Китай и перекладывать на него вину, вводить санкции без разбора и использовать это как предлог для разжигания конфронтации», — сказал он (цитата по сайту ведомства).

Блинкен со своей стороны сообщил, что Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены тем, что Китай поддерживает российскую военно-промышленную базу. По мнению госсекретаря, это продлевает конфликт, поэтому заявления Пекина о мире «не имеют под собой никаких оснований».

И Китай, и Россия опровергают сообщения о том, что Пекин оказывает Москве военную помощь. «Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — заявлял МИД страны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что ему «нечего добавить» к позиции китайской стороны. В июне президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обещании китайского лидера Си Цзиньпина не поставлять вооружения России.

Этой весной Китай и Бразилия подготовили «мирный план», который включает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения и обмен военнопленными. По утверждению китайской стороны, его поддерживают более 110 стран. Инициативу отвергли Евросоюз и США, посчитав, что он отвечает интересам России, а Зеленский назвал ее «деструктивной». Тем не менее, Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира», целью которой названо урегулирование конфликта.