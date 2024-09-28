МИД Китая призвал Блинкена перестать «очернять» страну из-за Украины
Глава МИД Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что позиция Пекина по военному конфликту России и Украины «открыта и честна», страна призывает к диалогу и прилагает усилия для политического урегулирования.
«США должны прекратить очернять Китай и перекладывать на него вину, вводить санкции без разбора и использовать это как предлог для разжигания конфронтации», — сказал он (цитата по сайту ведомства).
Блинкен со своей стороны сообщил, что Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены тем, что Китай поддерживает российскую военно-промышленную базу. По мнению госсекретаря, это продлевает конфликт, поэтому заявления Пекина о мире «не имеют под собой никаких оснований».
И Китай, и Россия опровергают сообщения о том, что Пекин оказывает Москве военную помощь. «Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — заявлял МИД страны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что ему «нечего добавить» к позиции китайской стороны. В июне президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обещании китайского лидера Си Цзиньпина не поставлять вооружения России.
Этой весной Китай и Бразилия подготовили «мирный план», который включает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения и обмен военнопленными. По утверждению китайской стороны, его поддерживают более 110 стран. Инициативу отвергли Евросоюз и США, посчитав, что он отвечает интересам России, а Зеленский назвал ее «деструктивной». Тем не менее, Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира», целью которой названо урегулирование конфликта.
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