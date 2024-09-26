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Военная операция на Украине ,  
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Китай увидел скрытые мотивы в обвинениях в свой адрес из-за Украины

Ван И: обвинения в отношении Китая в контексте Украины имеют скрытые мотивы
Сюжет
Военная операция на Украине
Западные страны обвиняли Китай в продвижении «пророссийского» мирного плана и поддержке Москвы. Ван И заявил, что КНР не откажется от своих инициатив, а обвинения назвал попыткой переложить ответственность
Фото: Cheong Kam Ka / Global Look Press
Фото: Cheong Kam Ka / Global Look Press

Обвинения в отношении Китая касательно украинского конфликта имеют скрытые мотивы, подобные выпады следует считать попыткой отдельных стран переложить ответственность на другого, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

«Ван И подчеркнул, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому кризису, стремится охладить ситуацию и не откажется от своих усилий по установлению мира. Если какие-то люди до сих пор обвиняют Китай, значит, они пытаются переложить ответственность на нашу страну и у них к тому же есть скрытые мотивы», — говорится в сообщении китайского МИДа.

В мае 2024 года Китай совместно с Бразилией представили свой «мирный план» по урегулированию ситуации на Украине. Он предполагает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и отказ от расширения зоны боев. Пекин утверждал в августе, что инициативу поддержали «более 110 стран».

План отвергли Украина, Евросоюз и США, посчитав, что он отвечает интересам России. Тем не менее уже накануне Politico сообщило, что Пекин начал вести закулисную работу в ООН по расширению числа сторонников своего плана прекращения конфликта России и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Совете Безопасности ООН, заявил, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Нет отдельного российско-иранского Устава ООН или китайско-бразильского Устава ООН», — сказал украинский лидер и критически высказался в адрес стран, которые предлагают переговоры с российским президентом Владимиром Путиным или мирные планы, предусматривающие «уступки» Москве.

Западные страны также неоднократно обвиняли КНР в передаче России вооружений для использования их против Украины. И китайская, и российская сторона каждый раз опровергали подобные обвинения.

Зеленский в ООН выступил против переговоров с Россией для урегулирования
Политика
Владимир Зеленский

Украина считает, что завершение конфликта возможно только на основе «формулы мира» Зеленского, которую Россия называет неприемлемой. Российские власти, со своей стороны, настаивают на выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказе Украины от стремления вступить в НАТО. Киев называет эти условия ультиматумом.

Путин не раз говорил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров. Он заявил об этом и после вторжения ВСУ в Курскую область, но отметил, что, но на данный момент армии необходимо разобраться с проникшими на территорию России «бандитами».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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