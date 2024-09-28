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Война санкций ,  
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Супругам в Германии пригрозили сроком за трансляцию российских каналов

Сюжет
Война санкций
Семейная пара из Карлсруэ два года управляла стриминговым сервисом, который транслировал в интернете RT, "Россию 1" и другие российские каналы, вещание которых запрещено в Германии
Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Немецкие регуляторы по требованию прокуратуры города Карлсруэ (земля Баден-Вюртемберг) закрыли стриминговый сервис, который незаконно транслировал российские телеканалы в интернете, сообщает Tagessсhau.

По данным властей, сервисом более двух лет управляла супружеская пара из Карслруэ — 37-летний немец и его 42-летняя жена, у которой есть гражданство Украины.

Дома у супругов прошли обыски, у них изъяли техническое оборудование и другие «письменные доказательства», а также €120 тыс., которые семейная пара заработала за трансляцию. Им грозит как минимум год тюремного заключения за нарушение санкций. Среди каналов, которые транслировал сервис, были RT и «Россия 1», их вещание в Германии запрещено «из-за распространения нелегальной пропаганды».

США ввели санкции и объявили о начале кампании против RT
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Евросоюз в марте 2022 года, вскоре после начала военных действий на Украине, запретил вещание RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила это стремлением пресечь распространение в Европе «токсичной и вредоносной дезинформации».

В сентябре этого года США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее главы — телеведущего Дмитрия Киселева. Под ограничения попали также RT, главный редактор Маргарита Симоньян и несколько топ-менеджеров за причастность к распространению контента «со скрытыми посланиями правительства России». По мнению американских властей, RT пытался «тайно вербовать ничего не подозревающих американских инфлюенсеров для поддержки своей кампании вредоносного влияния».

В МИД России заявили, что действия властей стран Запада противоречат их обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма СМИ, и пообещали ответные меры. В июне ведомство запретило вещание более 80 европейских медиа.

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Германия телеканалы RT Россия 1 Карлсруэ
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